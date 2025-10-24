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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۱۶

فرماندار دشتی: بخشی از پروژه‌های آموزشی تا پایان سال افتتاح می شوند

فرماندار دشتی: بخشی از پروژه‌های آموزشی تا پایان سال افتتاح می شوند

بوشهر- فرماندار دشتی با اشاره به نگاه ویژه استاندار بوشهر و دولت چهاردهم به تکمیل فضاهای آموزشی گفت: پروژه‌های آموزشی بر اساس این رویکرد اولویت‌بندی و برای آن‌ها تأمین اعتبار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر جمعه در بازدید از دو پروژه آموزشی شهر بادوله اظهار کرد: در حال حاضر چندین فضای آموزشی در سطح شهرستان در دست اجراست و با تزریق اعتبارات استانی، شهرستانی و ملی، تلاش می‌شود بخشی از این پروژه‌ها تا پایان سال تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

فرماندار دشتی روند اجرایی این دو پروژه آموزشی در شهر بادوله را کند توصیف کرد و بر ضرورت فعال‌تر شدن روند اجرای آن‌ها تأکید کرد.

مقاتلی افزود: در جریان بازدید امروز طی تماس تلفنی با مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، موضوع این پروژه‌ها مطرح شد و از ایشان خواسته شد در روزهای پیش رو برای بررسی میدانی روند پیشرفت پروژه‌ها ظرف روزهای آتی در شهرستان دشتی حاضر شوند.

کد مطلب 6632917

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