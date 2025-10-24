حجت الاسلام بازرگان: مادران مرزبانان فرهنگی در عصر فضای مجازی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا بازرگان شامگاه جمعه در مراسم بزرگداشت میلاد حضرت زینب (س) که در جوار شهدای گمنام آستانه اشرفیه برگزار شد، با اشاره به جایگاه زن در منظومه تربیتی اسلام، اظهار کرد: نقش مادران در تربیت نسل سالم و صالح حیاتی است.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه در این دوره، وظیفه زنان و مادران تنها در مدیریت خانه خلاصه نمی‌شود، افزود: مادران امروز مرزبانان فرهنگی خانواده‌اند؛ آنان باید با آگاهی و صبوری، فرزندان خود را در برابر هجمه‌های فضای مجازی و فتنه‌های نوظهور تربیت کنند.

وی با اشاره به واقعه کربلا و سیره حضرت زینب (س)، گفت: کربلا مدرسه‌ای برای تربیت انسان‌هایی شجاع، صبور و با توکل است.

حجت‌الاسلام بازرگان با بیان اینکه حضرت زینب (س) در اوج مصیبت، پیام‌آور حقیقت شد، تصریح کرد: امروز نیز مادران باید با همان روحیه زینبی، نسل آینده را مقاوم و مؤمن پرورش دهند.

وی با تاکید به صبوری در برابر سختی‌ها بویژه دراین روزها، گفت: اگر تربیت فرزندان با توسل و توکل همراه باشد، جامعه‌ای خواهیم داشت که در برابر هر فتنه‌ای ایستادگی می‌کند.