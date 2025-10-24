به گزارش خبرنگار مهر، در روز نخست از بیست‌وهفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو، آرین سلیمی نماینده وزن ۸۷+ کیلوگرم ایران و دارنده مدال طلای بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس، با وجود نمایش قابل‌قبول خود از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

در این وزن که با حضور ۴۳ تکواندوکار برگزار شد، سلیمی پس از یک‌دور استراحت، در نخستین مبارزه خود به مصاف «دانیل گویکوچه آ» از کوبا رفت و با نتیجه دو بر صفر پیروز شد. نماینده شایسته کشورمان در مرحله یک‌هشتم نهایی برابر «آندری هاربار» از اوکراین، دارنده مدال برنز یونیورسیاد آلمان، پس از مبارزه‌ای نزدیک با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد و از ادامه رقابت‌ها بازماند.

پس از این نتیجه، آرین سلیمی با انتشار متنی در استوری صفحه شخصی خود از مردم و مسئولان ورزش کشور پوزش خواست. وی در پیام خود نوشته است:

«از مردم عزیز کشورم، ریاست محترم استاد ساعی و عوامل فدراسیون، کادر فنی استاد افلاکی، دکتر یوسفی، استاد حجی زواره، استاد تاجیک، دکتر قلی‌زاده‌ی عزیز، تک‌به‌تک بازیکنان تیم ملی، خانواده‌ی عزیزم و مربی عزیزم استاد ناصری بابت تمام زحماتتون و انرژی‌های مثبتتون ممنونم و عذرخواهی من رو بپذیرید. همیشه تلاش کردم که پرچم عزیز کشورم بالاتر از همه‌ی کشورها باشه و امروز هم تمام تلاشم رو کردم. اما اشتباهاتم رو می‌پذیرم، بابت همه چیز از خدا ممنونم. الحمدلله.»

این قهرمان المپیکی با این پیام صادقانه، بار دیگر روحیه پهلوانی و اخلاق‌مداری خود را نشان داد؛ روحیه‌ای که همواره از ویژگی‌های ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی بوده است.

سلیمی که پس از درخشش در پاریس مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته بود، اکنون وعده داده است که با قدرت بیشتری به میادین بازخواهد گشت تا بار دیگر افتخارآفرین کشورش باشد.