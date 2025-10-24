نونهالان بوشهری در المپیاد استعدادهای برتر کشتی فرنگی کشور درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دشتی جمعه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حامد علیزاده، داور جوان و شایسته بوشهری به عنوان تنها نماینده استان بوشهر در مسابقات جهانی کشتی آزاد و فرنگی امیدهای جهان (رده سنی زیر ۲۳ سال) حضور دارد.

وی افزود: این رقابت‌های معتبر جهانی از ۲۸ مهر تا ۵ آبان‌ماه به مدت هشت روز در شهر نووی ساد کشور صربستان در حال برگزاری است و برترین داوران و کشتی‌گیران از سراسر جهان در آن حضور دارند.

دشتی ادامه داد: حضور درخشان این داور جوان در چنین عرصه بین‌المللی گواهی روشن بر شایستگی و توانمندی بالای او در حوزه قضاوت مسابقات کشتی است و نمادی از استعدادهای ارزشمند و توانمند موجود در استان بوشهر به شمار می‌رود.

وی با تبریک این موفقیت ارزشمند به حامد علیزاده، برای وی در این عرصه بین‌المللی آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

دشتی اظهار کرد: در این رقابت‌ها که در شهر شیراز برگزار شد، «امیرحسین ضباطی» در وزن ۴۴ کیلوگرم عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و «حسین ده‌کاید» در وزن ۱۰۰ کیلوگرم موفق به کسب مقام سوم شد.

رئیس هیئت کشتی استان بوشهر ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به خانواده‌های ضباطی و ده‌کاید، مربیان پرتلاش، جامعه کشتی استان و مردم ورزش‌دوست بوشهر افزود: این افتخار حاصل تلاش و پشتکار ورزشکاران و حمایت‌های دلسوزانه خانواده‌ها و مربیان زحمتکش است.

دشتی در پایان ابراز امیدواری کرد: این قهرمانان شایسته با تداوم تمرین و پشتکار، در میادین ملی و بین‌المللی نیز برای استان و کشور افتخارآفرینی کنند.