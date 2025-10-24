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۲ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۰۷

ربیع‌زاده: مقابل فولاد بازی سختی داشتیم

ربیع‌زاده: مقابل فولاد بازی سختی داشتیم

اهواز - زننده تک‌گل پیروزی‌بخش تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین در دیدار برابر فولاد خوزستان، با اشاره به دشواری بازی در اهواز، از عملکرد دفاعی تیمش تمجید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هومن ربیع‌زاده، بازیکن تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین و زننده تک‌گل تیمش در دیدار برابر فولاد خوزستان جمعه شب پس از پایان بازی اظهار کرد: در هفته‌های گذشته نتوانستیم نتایج دلخواه‌مان را کسب کنیم اما امروز توانستیم بازی را کنترل کنیم و از موقعیت‌مان به خوبی استفاده کنیم.

وی با اشاره به دشواری بازی در اهواز، افزود: مقابل تیم فولاد در خوزستان بازی کردن بسیار سخت است. خوشبختانه موقعیت زیادی به حریف ندادیم و با تمرکز بالا، توانستیم نتیجه مطلوب را کسب کنیم.

ربیع‌زاده با تمجید از عملکرد دفاعی تیمش، گفت: ما روی ساختار دفاعی‌مان بسیار تمرین کرده‌ایم و امروز نتیجه آن را دیدیم. تیم در فاز دفاعی منسجم و موفق ظاهر شد.

وی درباره شادی پس از گل خود نیز توضیح داد: شادی گلم برگرفته از نماد احترام و شادی در ورزش باستانی استان گیلان بود. این حرکت برای من معنای خاصی دارد و به ریشه‌های فرهنگی‌ام بازمی‌گردد.

کد مطلب 6633040

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