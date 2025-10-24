به گزارش خبرنگار مهر، هومن ربیع‌زاده، بازیکن تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین و زننده تک‌گل تیمش در دیدار برابر فولاد خوزستان جمعه شب پس از پایان بازی اظهار کرد: در هفته‌های گذشته نتوانستیم نتایج دلخواه‌مان را کسب کنیم اما امروز توانستیم بازی را کنترل کنیم و از موقعیت‌مان به خوبی استفاده کنیم.

وی با اشاره به دشواری بازی در اهواز، افزود: مقابل تیم فولاد در خوزستان بازی کردن بسیار سخت است. خوشبختانه موقعیت زیادی به حریف ندادیم و با تمرکز بالا، توانستیم نتیجه مطلوب را کسب کنیم.

ربیع‌زاده با تمجید از عملکرد دفاعی تیمش، گفت: ما روی ساختار دفاعی‌مان بسیار تمرین کرده‌ایم و امروز نتیجه آن را دیدیم. تیم در فاز دفاعی منسجم و موفق ظاهر شد.

وی درباره شادی پس از گل خود نیز توضیح داد: شادی گلم برگرفته از نماد احترام و شادی در ورزش باستانی استان گیلان بود. این حرکت برای من معنای خاصی دارد و به ریشه‌های فرهنگی‌ام بازمی‌گردد.