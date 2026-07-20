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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

شناسایی و قطع ۴۸۶ انشعاب غیرمجاز آب در نرماشیر

شناسایی و قطع ۴۸۶ انشعاب غیرمجاز آب در نرماشیر

نرماشیر- مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان نرماشیر از شناسایی و قطع ۴۸۶ فقره انشعاب غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیدایش، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره اقدامات انجام شده برای صیانت از منابع آب اظهار داشت: برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، عملیات گسترده شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز توسط پلیس آب و با پشتیبانی کامل دستگاه قضایی در سطح شهرستان در حال اجرا است.

وی افزود: علاوه بر قطع ۴۸۶ انشعاب غیرمجاز، ۲۱۰ مورد از این انشعابات به چرخه قانونی وارد و تبدیل به اشتراک مجاز شد و در بازرسی‌های فنی، ۱۳۵ مورد سه‌راهیِ مخفی (قبل از کنتور) و ۱۴۱ انشعاب غیرمجاز که به عنوان انشعاب دوم استفاده می‌شد، شناسایی و جمع‌آوری شد.

مدیر امور آبفای نرماشیر تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از آب، علاوه بر آسیب به شبکه، موجب افت فشار و تضییع حقوق سایر شهروندان قانون‌مدار می‌شود. لذا برای تمامی متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده و این افراد علاوه بر جریمه‌های سنگین نقدی، با احکام قاطع قضایی روبرو خواهند شد.

پیدایش، در پایان با دعوت از شهروندان برای مشارکت در حفظ منابع آبی گفت: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا انشعاب غیرمجاز، مراتب را سریعاً به امور آبفا اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع تخلف و برقراری عدالت در توزیع آب اقدام شود.

کد مطلب 6893843

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