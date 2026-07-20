شناسایی و قطع ۴۸۶ انشعاب غیرمجاز آب در نرماشیر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیدایش، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره اقدامات انجام شده برای صیانت از منابع آب اظهار داشت: برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، عملیات گسترده شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز توسط پلیس آب و با پشتیبانی کامل دستگاه قضایی در سطح شهرستان در حال اجرا است.

وی افزود: علاوه بر قطع ۴۸۶ انشعاب غیرمجاز، ۲۱۰ مورد از این انشعابات به چرخه قانونی وارد و تبدیل به اشتراک مجاز شد و در بازرسی‌های فنی، ۱۳۵ مورد سه‌راهیِ مخفی (قبل از کنتور) و ۱۴۱ انشعاب غیرمجاز که به عنوان انشعاب دوم استفاده می‌شد، شناسایی و جمع‌آوری شد.

مدیر امور آبفای نرماشیر تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از آب، علاوه بر آسیب به شبکه، موجب افت فشار و تضییع حقوق سایر شهروندان قانون‌مدار می‌شود. لذا برای تمامی متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده و این افراد علاوه بر جریمه‌های سنگین نقدی، با احکام قاطع قضایی روبرو خواهند شد.

پیدایش، در پایان با دعوت از شهروندان برای مشارکت در حفظ منابع آبی گفت: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا انشعاب غیرمجاز، مراتب را سریعاً به امور آبفا اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع تخلف و برقراری عدالت در توزیع آب اقدام شود.