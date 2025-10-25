پاکستان:عدم توافق در مذاکرات استانبول، یعنی جنگ میان اسلام آباد و کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان امروز شنبه گفت که معتقد است افغانستان خواهان صلح است، اما عدم دستیابی به توافق در مذاکرات استانبول به معنای «جنگ علنی» خواهد بود.
مذاکرات استانبول که از امروز شنبه آغاز شد و انتظار میرود تا فردا یکشنبه ادامه یابد، جدیدترین تلاش پاکستان و افغانستان برای جلوگیری از بازگشت خشونت پس از بدترین درگیریهای مرزی از زمان تصرف کابل توسط دولت موقت افغانستان در سال ۲۰۲۱ است.
این مذاکرات قرار است سازوکاری برای اجرای آتشبس دوحه در درازمدت ایجاد کند.
خواجه محمد آصف گفت که در ۴ تا ۵ روز پس از زمان توافق، هیچ حادثهای رخ نداده است و هر دو طرف از آتشبس پیروی میکنند.
وزیر دفاع پاکستان در نطقی تلویزیونی گفت: ما این گزینه را داریم، اگر توافقی حاصل نشود، ما با آنها جنگی علنی خواهیم داشت. اما من دیدم که آنها خواهان صلح هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این درگیریها اوایل این ماه پس از آن آغاز شد که اسلامآباد از دولت موقت افغانستان خواست تا شبهنظامیانی را که به گفته اسلامآباد از پناهگاههای داخل افغانستان به پاکستان حمله میکنند، مهار کنند.
پاکستان حملات هوایی را در امتداد مرز را آغاز کرد و هر دو طرف آتش سنگینی را رد و بدل کردند که منجر به کشته شدن دهها نفر و بسته شدن گذرگاههای کلیدی شد که همچنان بسته هستند.
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