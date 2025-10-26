رضا آقاعلیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از بررسی‌های انجام‌شده و صدور قرار نظارت برای اعضای شورای اسلامی آدران، موضوع در هیأت حل اختلاف رباط کریم مطرح شد و این هیأت پس از طی مراحل قانونی، رأی به انحلال شورای آدران صادر کرد.

وی افزود: پرونده انحلال شورای آدران هم‌اکنون در مسیر مراحل اداری قرار دارد و پس از تأیید نهایی هیأت حل اختلاف استان تهران، انحلال این شورا قطعی خواهد شد.

فرماندار رباط‌کریم در تشریح دلایل این تصمیم گفت: متأسفانه اعضای شورای اسلامی آدران نسبت به تذکرات و هشدارهای مکرر بی‌اعتنا بودند و حتی از تشکیل جلسات رسمی برای بررسی و تصویب لوایح و مصوبات مربوط به روستا خودداری می‌کردند که این امر ادامه فعالیت شورا را ناممکن ساخت.

آقاعلیخانی تصریح کرد: بر این اساس، دهیاری روستای آدران نیز همانند روستای انجم‌آباد، تا زمان برگزاری انتخابات جدید شوراها، بدون حضور و نظارت شورای اسلامی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.