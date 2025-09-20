به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقاعلیخانی، بعد از ظهر شنبه، در آئین آغاز تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، بر اهمیت پیوند میان دانشگاه و جامعه تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها با پرورش نیروی انسانی متخصص و متعهد می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه پایدار و ارتقای سطح علمی منطقه ایفا کنند.

آقاعلیخانی در ادامه اظهار داشت: دانشگاه آزاد پرند ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی در منطقه به شمار می‌رود و باید بیش از پیش در مسیر مهارت‌آموزی و پاسخگویی به نیازهای جامعه حرکت کند.

وی افزود: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند دانشجویان خلاق و متخصص است و ما وظیفه داریم مسیر را برای رشد علمی و پژوهشی جوانان هموار کنیم.

فرماندار رباط‌کریم خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت آموزشی، حمایت از تحقیقات کاربردی و فراهم‌کردن بستر مناسب برای شکوفایی استعدادهای جوانان از مهم‌ترین اهدافی است که باید با همکاری مسئولان و مجموعه دانشگاه دنبال شود.

نماینده عالی دولت در رباط‌کریم همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دانشگاه آزاد پرند در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، گفت: «با توجه به این ظرفیت‌ها و حضور دو مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه در داخل خود دانشگاه، ما می‌خواهیم از تمام توان و ظرفیت‌های دانشگاه برای پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان استفاده کنیم.

آقاعلیخانی در پایان تصریح کرد: آغاز سال تحصیلی فرصت مغتنمی برای تجدید عهد با علم و دانش است و امیدواریم با تلاش مشترک، دانشگاه آزاد پرند بتواند بیش از پیش در توسعه علمی و فرهنگی شهرستان نقش‌آفرینی کند.