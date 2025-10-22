به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقاعلیخانی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری هفته فرهنگی رباط کریم با رویکردی جامع و مردمی خبر داد و گفت: این رویداد با هدف معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی رباطکریم برگزار میشود.
آقاعلیخانی در ادامه با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی رباطکریم اظهار داشت: رباطکریم از دیارهای کهن و پرافتخار استان تهران است که به واسطه قدمت، میراث ارزشمند و مردمان سختکوش و باگذشت خود، همواره از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است.
وی افزود: از مدتها پیش در پی آن بودیم که برنامهای منسجم و مدون برای حوزه فرهنگ شهرستان تدوین کنیم؛ بر همین اساس حدود یک ماه پیش «ستاد هفته فرهنگی رباطکریم» تشکیل و کارگروههای مختلفی برای برنامهریزی در این خصوص فعال شدند.
فرماندار رباطکریم با اشاره به برگزاری چندین جلسه تخصصی در این زمینه تصریح کرد: علاوه بر بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای دولتی، بهویژه نهادهای فرهنگی، تأکید داشتیم از توانمندی تشکلهای مردمی، پیشکسوتان و مفاخر شهرستان نیز استفاده شود تا برنامهای در شأن و جایگاه این دیار کهن شکل گیرد.
آقاعلیخانی ادامه داد: تقسیم کار میان دستگاهها انجام شده و برنامههای هفته فرهنگی در شهرستان رباطکریم، شهر پرند، نصیرشهر و روستاهای تابعه اجرا خواهد شد. در این مسیر، شهرداریها، شرکت عمران، دستگاههای اجرایی، انجمنها و کانونهای فرهنگی و هنری مشارکت فعال خواهند داشت.
وی هدف از برگزاری هفته فرهنگی را معرفی تاریخ، هویت و ظرفیتهای پنهان شهرستان دانست و گفت: تلاش داریم با ثبت نقاط قوت و ضعف، این برنامه را به رویدادی ماندگار و مستمر برای نسلهای آینده تبدیل کنیم. همچنین از صاحبنظران فرهنگی درخواست کردهایم روزی متناسب با تاریخ و تمدن شهرستان به عنوان «روز رباطکریم» تعیین شود.
آقاعلیخانی در تشریح برنامههای هفته فرهنگی گفت: این رویداد از جمعه دوم آبانماه آغاز میشود و هر روز با محوریتی خاص برگزار خواهد شد؛ از جمله روز هویت دینی و مذهبی، روز نسل پویا و آیندهساز، روز هنر و خلاقیت، روز مقاومت و خودباوری، روز اقتصاد فرهنگی و توسعه پایدار، و در نهایت روز کودک، خانواده و آینده روشن.
فرماندار رباطکریم خاطرنشان کرد: در این ایام، برنامههایی چون برگزاری محافل قرآنی، جشنواره غذاهای سنتی، تورهای گردشگری، نمایشگاه دستاوردهای آموزشی، گذر فرهنگ و هنر، تجلیل از پرستاران و هنرمندان، رونمایی از کتاب «رباطکریم؛ تاریخ، فرهنگ و هویت» و جشنواره زعفران در روستاهای شهرستان برگزار خواهد شد.
وی در پایان گفت: امید داریم هفته فرهنگی رباطکریم با همکاری دستگاهها و مردم، بازتابی شایسته در سطح شهرستان، استان و کشور داشته باشد و زمینهساز معرفی هرچه بهتر این دیار کهن و مردمان شریف آن شود.
نظر شما