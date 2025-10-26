میلاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر دماوند دارای هشت پایگاه اورژانس است که شامل پایگاه‌های شهری دماوند و گیلاوند و همچنین پایگاه‌های جاده‌ای مانند روده‌هن، آب‌سرد، کیلان و جابان می‌شود.

وی افزود: در سه ماه گذشته حتی یک روز هم هیچ‌کدام از پایگاه‌های ما غیرفعال نبوده‌اند و در مواقع نادر، اگر نیروی انسانی در یکی از پایگاه‌ها دچار کمبود شود، از پایگاه‌های نزدیک برای پشتیبانی استفاده می‌کنیم تا خدمات در شهر قطع نشود؛ زیرا اولویت با مناطق شهری است که مأموریت‌های بیشتری دارند.

رئیس اورژانس دماوند با اشاره به تعداد ناوگان فعال گفت: در مجموع ۱۵ دستگاه آمبولانس در اختیار داریم که هشت دستگاه از آن‌ها عملیاتی هستند و مابقی در حال آماده‌سازی یا رزرو می‌باشند. از میان آن‌ها شش پایگاه به آمبولانس‌های مدرن مجهز شده‌اند و سه پایگاه دیگر از آمبولانس‌های قدیمی اما فعال استفاده می‌کنند.

حسینی بیشترین حجم مأموریت‌ها را مربوط به پایگاه روده‌هن دانست و گفت: این پایگاه ماهانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ مأموریت انجام می‌دهد. پس از آن گیلاوند با آماری مشابه و دماوند شهری با حدود ۲۵۰ مأموریت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع، تعداد مأموریت‌های اورژانس دماوند بیش از هزار مورد در ماه است.

وی درباره وضعیت پایگاه امام‌زاده هاشم نیز گفت: با وجود مکاتبات متعدد برای تأمین نیرو، هنوز از سوی اورژانس استان نیروی ثابت به ما اختصاص داده نشده است. با این حال همکاران در قالب اضافه‌کار برخی روزهای تعطیل را پوشش می‌دهند و این پایگاه در ماه چند روز به‌صورت موقت فعال می‌شود.

رئیس اورژانس دماوند همچنین از برنامه‌ریزی برای استقرار موقت نیرو در پیست آبعلی در فصل زمستان خبر داد و گفت: پارسال این پوشش از سوی پایگاه امام‌زاده انجام می‌شد، اما امسال احتمال دارد در صورت تأیید اورژانس پردیس، نیروهای کمکی از آن شهرستان نیز استفاده شوند.

حسینی در خصوص اجرای طرح ۱۱۵ سراسری اظهار داشت: اجرای این طرح باعث بهبود قابل‌توجه در مدیریت تماس‌ها و پاسخگویی سریع‌تر شده است. تقریباً تمامی کارشناسان پاسخ‌گو از نیروهای پرستاری آموزش‌دیده هستند و این موضوع رضایت مردمی را افزایش داده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نسبت تماس‌های مزاحم در دماوند بسیار پایین است و از میان حدود هزار مأموریت ماهانه، کمتر از پنج درصد تماس‌های غیرواقعی ثبت می‌شود که این آمار نسبت به شهر تهران رقم بسیار ناچیزی است.