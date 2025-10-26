به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۴ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی، اظهار کرد: مردم در زمینه مسائل اقتصادی و معیشتی انتظاراتی از مجلس دارند.



وی ادامه داد: در این خصوص نامه‌ای به امضای ۱۰۰ نفر از نمایندگان رسیده و روز گذشته نیز جلسه‌ای برای پیگیری این مسائل برگزار شد.



نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس ادامه داد: ما به عنوان نمایندگان مردم درخواست داریم این جلسات برای پیگیری مسائل معیشتی و اقتصادی به صورت مستمر ادامه یابد.



این نماینده مجلس گفت: در حال حاضر در زمینه نهاده‌های دامی، گاوداری‌ها و مرغداری‌ها مشکلاتی ایجاد شده است که در صورت تداوم، در ماه‌های آینده موجب بروز مشکلات جدی برای مردم خواهد شد. همچنین در بحث گرانی‌ها نیز مشاهده می‌شود که شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت با افزایش قیمت‌ها موجب بی‌ثباتی در بازار شده‌اند.



وی افزود: مجلس باید در زمینه گرانی‌ها و بی‌ثباتی بازار ورود جدی داشته باشد، چرا که مردم در این خصوص دغدغه‌های فراوانی دارند؛ البته شنیده شده است که روز سه‌شنبه، جلسه نظارتی مجلس در خصوص پیگیری مسائل معیشتی و اقتصادی برگزار خواهد شد.



در ادامه، علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: روز سه‌شنبه جلسه نظارتی مجلس در رابطه با پیگیری مسائل معیشتی و اقتصادی مردم برگزار خواهد شد؛ در این جلسه وزرای کشاورزی و اقتصاد، همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان دستگاه‌ها برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان حضور خواهند یافت.



وی تأکید کرد: پیگیری مسائل معیشتی و اقتصادی مردم از دغدغه‌های اصلی نمایندگان مجلس است و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.