به گزارش خبرگزاری مهر، آرش جعفری صبح سه شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان خلخال از افزایش ۸۰ درصدی فوتیهای ناشی از حوادث رانندگی جادهای در سال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر داد.
وی افزود: متأسفانه حوادث خونین جادهای خلخال در هشت ماه امسال منجر به از دست رفتن جان ۲۸ نفر شده و ۳۸۷ نفر نیز با مصدومیت شدید راهی بیمارستان شدهاند.
رئیس دادگستری شهرستان خلخال گفت: مصوبات شورای ترافیک و شورای تأمین خلخال در جهت کاهش مخاطرات جادهای عملی نشده است. مسئولان دستگاههای اجرایی به ویژه فرماندار به اجرای مصوبات دقت نظر داشته باشند.
جعفری ادامه داد: عدم توجه به مصوبات شورای تأمین شهرستان در محدودیت شبانه تردد کامیونهای حامل شن و ماسه و بیتوجهی به اضافه بار کامیونها در کارگاه موجب افزایش تخلفات رانندگی جادهای شده است.
وی ادامه داد: واگذاری معادن خلخال از سوی مرکز استان اردبیل، بدون بررسی اهلیت سرمایهگذاران و بدون کسب نظر از مسئولان خلخال و حمایتهای بیحساب و کتاب همچون پرداخت تسهیلات بانکی موجب افزایش تخلفات در بخش معادن شن و ماسه و رانندگی کامیونها توسط رانندگان فاقد صلاحیت و کارت هوشمند شده است.
