به گزارش خبرگزاری مهر، تازهترین سرودههای طیبه (طناز) شامانی با عنوان «آسمان از همیشه آسمانتر است» مناسب برای کودکان و نوجوانان بالای ۱۲ سال از سوی کانون پرورش فکری منتشر و روانه بازار کتاب شده است.
طیبه شامانی که آثار بسیاری در گستره شعر کودک برای بچههای فارسیزبان سروده و منتشر کرده و بسیاری از کتابها و شعرهای او با مضمون مراقبت از محیط زیست، حیات وحش و مهربانی با حیوانات از جذابیت برای مخاطبان خردسال برخوردار است اینبار با زبانی غیر مستقیم تلاش میکند ذهن خواننده را به ریشهها و ارتباط با آسمان پیوند دهد.
«قدم به قدم»، عنوان یکی از شعرهای این کتاب است که شاعر، مفهومی عمیق از اتحاد و یگانگی انسان و پروردگار را در قالب این سرودهها و با زبانی مناسب برای کودکان بازگو میکند: «در صدا / در سکوت / در نفس / دمبهدم / در تمام لحظهها / قدمقدم / پلک هم که میزنی تویی / گرچه فکر میکنم منم…»
تصویرگری کتاب «آسمان از همیشه آسمانتر است» را الهه شیخعلی برعهده داشته است. او در بیشتر صفحههای این کتاب دختر بچهای را در دامان طبیعت زیبا و چهارفصل و جلوههایی از کوه و دشت و دریا و همنشینی کودک با جانوران و پرندگان و گیاهان به تصویر کشیده است.
این کتاب در برای نخستین بار در ۴۸ صفحه با شمارگان ۲هزارنسخه و بهای ۱۵۰ هزار تومان برای کودکان و نوجوانان بالای ۱۲ سال منتشر شده است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این کتاب را در سامانه فروش اینترنتی خود به نشانی اینترنتی digikanoon.ir و همه فروشگاههایش در سراسر کشور عرضه کرده است.
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