بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز یکشنبه تا روز پنجشنبه حاکمیت جوی آرام و پایدار بر منطقه پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: همراه با این شرایط در این مدت سرعت وزش باد افزایش می‌یابد و گاهی به بازه قابل‌ملاحظه تا نسبتاً شدید لحظه‌ای می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای نقاطی از استان پوشش ابر پدیده غالب آسمان است.

مرادپور، بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده تغییرات قابل‌توجهی در روند دماها مشاهده نمی‌شود.