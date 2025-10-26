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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

پیش‌بینی پوشش ابر و وزش باد نسبتاً شدید برای آسمان لرستان

پیش‌بینی پوشش ابر و وزش باد نسبتاً شدید برای آسمان لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از پوشش ابر و وزش باد نسبتاً شدید برای آسمان این استان خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز یکشنبه تا روز پنجشنبه حاکمیت جوی آرام و پایدار بر منطقه پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: همراه با این شرایط در این مدت سرعت وزش باد افزایش می‌یابد و گاهی به بازه قابل‌ملاحظه تا نسبتاً شدید لحظه‌ای می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای نقاطی از استان پوشش ابر پدیده غالب آسمان است.

مرادپور، بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده تغییرات قابل‌توجهی در روند دماها مشاهده نمی‌شود.

کد مطلب 6634956

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