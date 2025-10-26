بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز یکشنبه تا روز پنجشنبه حاکمیت جوی آرام و پایدار بر منطقه پیشبینی میشود.
وی گفت: همراه با این شرایط در این مدت سرعت وزش باد افزایش مییابد و گاهی به بازه قابلملاحظه تا نسبتاً شدید لحظهای میرسد.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای نقاطی از استان پوشش ابر پدیده غالب آسمان است.
مرادپور، بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی، طی ۴۸ ساعت آینده تغییرات قابلتوجهی در روند دماها مشاهده نمیشود.
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