اعطای اعتبار خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران در نمایشگاه نانو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، دکتر امیر یونسیان با بیان اینکه این مجموعه به همراه ۱۱ مرکز عضو در بخش ویژه آزمایشگاهها حضور خواهد داشت و آخرین دستاوردهای خود را در ارائه خدمات تخصصی و همکاریهای فناورانه به نمایش میگذارد، گفت: غرفهه شبکه آزمایشگاهی با شماره ۴۴B۲۴ در ضلع شرقی طبقه دوم سالن خلیج فارس قرار دارد و در این بخش، مراکز عضو شبکه به معرفی توانمندیها، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی خود خواهند پرداخت.
وی افزود: از جمله مجموعههای عضو شبکه که در نمایشگاه حضور دارند، میتوان به پژوهشگاه مواد و انرژی، بنیاد علوم کاربردی رازی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، دانشگاه تبریز، پاویون دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران و … اشاره کرد.
مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور اظهار کرد: مراکز عضو میتوانند با رزرو غرفه در بخش آزمایشگاهها و ارسال درخواست حمایت از طریق کارتابل آزمایشگاه، تا حدود ۵۰ درصد هزینه اجاره غرفه را از شبکه دریافت کنند. این حمایت با هدف کاهش هزینههای حضور مراکز علمی و پژوهشی در نمایشگاه و افزایش تعامل آنها با صنایع انجام میشود.
به گفته یونسیان، شبکه آزمایشگاهی کشور هدیه پژوهشی ویژهای برای بازدیدکنندگان نمایشگاه در نظر گرفته است. پژوهشگران و شرکتهای حقیقی و حقوقی که از بخش شبکه آزمایشگاهی بازدید کنند، کارت هدیه اعتباری ۵ میلیون ریالی برای استفاده از خدمات آزمایشگاهی دریافت خواهند کرد. در نمایشگاه سال گذشته، بیش از ۱۵۰۰ پژوهشگر این کارتها را فعال کردند و حدود ۹۰۰ نفر از آنان از طریق باشگاه مشتریان، اعتبار خود را در آزمایشگاههای عضو استفاده کردند.
وی همچنین به نقش شبکه در تقویت ارتباطات علمی میان مراکز عضو اشاره کرد و گفت: در غرفه شبکه، نشستها و تفاهمنامههای همکاری میان مراکز عضو برگزار میشود تا از ظرفیتهای مشترک در زمینه پژوهش، آموزش و خدمات فناورانه استفاده شود.
یونسیان افزود: در مدت برگزاری نمایشگاه، کارشناسان شبکه در محل غرفه حضور خواهند داشت و مراکز عضو میتوانند با هماهنگی قبلی از طریق دبیرخانه شبکه (به شماره ۶۶۹۴۱۰۸۵-۰۲۱)، جلسات تخصصی حضوری برای بررسی برنامههای همکاری تنظیم کنند.
وی همچنین از برنامه جدید شبکه برای انتشار اخبار اختصاصی مراکز عضو حاضر در نمایشگاه خبر داد و گفت: هدف ما معرفی دقیق توانمندیهای آزمایشگاههای عضو و افزایش دیدهشدن خدمات تخصصی آنها در سطح ملی است.
یونسیان خاطرنشان کرد: حضور شبکه آزمایشگاهی کشور در نمایشگاه فناوری نانو، فرصتی دوباره برای پیوند میان پژوهش، صنعت و زیرساختهای علمی کشور است؛ جایی که پژوهشگران، فناوران و شرکتها میتوانند با دسترسی مستقیم به شبکهای از آزمایشگاههای معتبر، مسیر توسعه فناوری نانو در ایران را تسهیل کنند.
به نقل از ستاد نانو، شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی فناوری نانو و میکرو «ایران نانو ۱۴۰۴» از ۱۱ تا ۱۴ آبانماه امسال در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت رسمی نمایشگاه به نشانی nanoexhibition.ir مراجعه کنند یا با دبیرخانه از طریق شمارههای ۰۲۱-۶۳۱۰۳۱۳۱و ۰۲۱-۶۳۱۰۳۱۱۰ و تماس بگیرند.
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