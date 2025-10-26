به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه هوشمند پیش‌بینی «آرای کمیسیون ماده ۱۰۰» با هدف افزایش دقت تصمیم‌گیری، کاهش اختلاف آرا و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به تخلفات ساختمانی به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد



علی مؤمن‌حجازی، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم (فاوا) با اعلام این خبر اظهار کرد: سالانه تعداد زیادی پرونده مربوط به تخلفات ساخت‌وساز به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود و در برخی موارد به دلیل تعدد کمیسیون‌ها و تفاوت دیدگاه کارشناسان، آرای صادره در پرونده‌های مشابه متفاوت است که این موضوع بعضاً موجب نارضایتی شهروندان می‌شود.



وی افزود: به منظور کاهش این تفاوت‌ها و ارتقای دقت در فرآیند رسیدگی، سامانه‌ای مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی طراحی شده است که با تحلیل داده‌های آماری و سوابق آرای پیشین، قادر است نتیجه احتمالی و میزان جریمه متعلقه را با دقت بالا پیش‌بینی کند.



مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری قم تصریح کرد: این سامانه به عنوان یک تصمیم‌یار هوشمند در اختیار اعضای کمیسیون قرار می‌گیرد تا با ارائه تحلیل‌های داده‌محور، به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و منسجم‌تر کمک کند؛ با این حال، نظر نهایی و رأی قطعی همچنان توسط اعضای کمیسیون صادر خواهد شد.



مؤمن‌حجازی در پایان با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت شهری گفت: راه‌اندازی این سامانه گامی مؤثر در جهت شفاف‌سازی فرآیندها، تحقق عدالت اداری و افزایش اعتماد عمومی است و به عنوان یکی از پروژه‌های نوآورانه شهرداری قم در مسیر تحقق شهر هوشمند به شمار می‌رود.