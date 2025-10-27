مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز (دوشنبه) در پی واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در محور کرمانشاه به کامیاران، ۱۴ نفر از سرنشینان مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.



وی افزود: این حادثه در ساعت ۶:۳۱ دقیقه صبح رخ داد و بلافاصله پس از اعلام گزارش به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی، پنج دستگاه آمبولانس اورژانس به همراه دو دستگاه آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.



قلعه‌سفیدی گفت: مصدومان که همگی از کارگران یک مزرعه کشاورزی بودند، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، جهت ادامه درمان به بیمارستان آیت‌الله طالقانی کرمانشاه منتقل شدند.



رئیس اورژانس کرمانشاه با اشاره به حضور تیم‌های فرماندهی حادثه در محل تصریح کرد: برای مدیریت هرچه بهتر صحنه، رئیس اورژانس استان و مدیر جانشین نیز با دو دستگاه خودروی فرماندهی حادثه در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی تا انتقال کامل مصدومان به بیمارستان ادامه داشت.