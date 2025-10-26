جزئیات رقم قرارداد سرمربی جدید پرسپولیس؛ ماهی ۲۳ میلیارد تومان!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از استعفای رضا درویش از مدیرعاملی تصمیم به انتخاب جانشین برای وحید هاشمیان گرفت تا کادر فنی این تیم با تغییرات اساسی روبرو شود.

پیمان حدادی رئیس هیئت مدیره باشگاه پس از مذاکره با اوسمار ویه را توانست سرمربی برزیلی پیشین این تیم را متقاعد به عقد قرارداد تا پایان فصل کند تا او هدایت سرخپوشان را در ادامه رقابت‌های فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بر عهده بگیرد.

اوسمار در حالی با پرسپولیس از پایان هفته هشتم تا انتهای رقابت‌های فصل جاری فوتبال باشگاهی کشور قرارداد امضا کرد که کمتر از ۷ ماه قرار است هدایت سرخپوشان را بر عهده بگیرد.

او برای این مدت مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار دلار دریافت خواهد کرد. همچنین سه دستیار خارجی او نیز مبلغ ۴۰۰ هزار دلار خواهند گرفت تا جمع یک و نیم میلیون دلاری نیمکت پرسپولیس را تشکیل دهند.

در حقیقت باشگاه پرسپولیس برای نفرات جدید کادر فنی ماهانه بیش از ۲۳ میلیارد تومان (با احتساب قیمت امروز دلار به مقدار ۱۰۸ هزار تومان) اختصاص می‌دهد که در نوع خود جالب توجه است.

همچنین باشگاه پرسپولیس برای جلب رضایت وحید هاشمیان جهت فسخ قرارداد نیز باید مبلغی را پرداخت کند که باعث می‌شود سرخ‌ها یکی از گران‌ترین نیمکت‌های تاریخ خود را در طول یک فصل داشته باشند.