قطع همکاری پرسپولیس با وحید هاشمیان رسمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند وحید هاشمیان، اعلام می‌دارد همکاری این مربی با تیم فوتبال پرسپولیس پس از جمع‌بندی‌های فنی و مدیریتی به پایان رسیده است.

باشگاه پرسپولیس در مسیر اجرای سیاست‌های توسعه‌ی فنی و برنامه‌ریزی برای آینده، تصمیم به ایجاد تغییراتی در ساختار کادر فنی گرفت؛ تصمیمی که با احترام کامل به جایگاه و شخصیت حرفه‌ای آقای هاشمیان اتخاذ شد و در نهایت به پایان همکاری دو طرف انجامید.

باشگاه پرسپولیس از همکاری صادقانه وحید هاشمیان در دوره‌ی حضورش صمیمانه تقدیر می‌کند و برای این مربی شایسته فوتبال ایران آرزوی سلامتی و موفقیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در حالی خبر از اتمام قرارداد با سرمربی خود داد که صبح شنبه گذشته با اوسمار ویه را قرارداد امضا کرد تا او هدایت سرخ‌ها را در ادامه فصل بر عهده بگیرد.