میراث «هاشمیان» برای فوتبال ایران؛ «پاک» باشی تو را «پاک» خواهند کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام بعد از اینکه وحید هاشمیان به عنوان سرمربی پرسپولیس نتوانست نتایج قابل قبولی برای تماشاگران سرخ به ارمغان بیاورد؛ برکنار شد تا شاید هیئت مدیره باشگاه بتوانند با جایگزینی اوسمار، تا حدودی از فشارهای طرفداران تیم اول پایتخت بکاهند. اما، آمدن و رفتن وحید از پرسپولیس؛ یک پیام مهم و البته یک میراث ماندگار برای فوتبال ایران داشت.

هاشمیان که سابقه زیادی در فوتبال باشگاهی ایران و تیم ملی دارد، در ادامه وارد فوتبال بوندسلیگا شد و چند صباحی را در آلمان مشغول بازی شد و در نهایت از فوتبال خداحافظی کرد و تا زمانی که سرمربی پرسپولیس نشده بود، کمتر کسی از اهالی فوتبالی؛ خبر داشت که وحید کجاست و چه کار می‌کند. اما، وقتی سرمربی تیم پرسپولیس شد، نگاه به سمت تجزیه و تحلیل اخلاق حرفه‌ای وحید رفت و رسانه‌های ورزشی، از او نوشتند و گفتند؛ تا سرانجام که از سرمربی گری پرسپولیس کنار گذاشته شد.

تجربه مربیگری وحید در لیگ ایران، خیلی کوتاه بود؛ اما در همین مدت کم، یک میراث ارزشمند به یادگار گذاشت و چشم‌ها را به زخم کهنه فوتبال ایران باز کرد. اگر بخواهی «پاک» باشی، تو را «پاک» خواهند کرد!

وحید هاشمیان را باید یک مربی اخلاق مدار در لیگ برتر قلمداد کرد که برای بقا در لیگ، هیچ وقت خودش را آلوده بازی‌های رسانه‌ای و دلالی نکرد. او به فوتبال ایران یک هدیه ارزشمند داد که شاید خیلی‌ها از این هدیه خوششان نمی‌آید. فوتبال پاک، هدیه وحید به فوتبال ایران بود که البته تجربه آن را در سنوات گذشته و از سوی برخی مربیان دیده بودیم، اما در دوره‌ای که شاهد دلالی و درآمدهای هنگفت و نجومی از اتفاقات ناخوشایند فوتبال هستیم، وحید به همگان ثابت کرد که می‌توان فوتبال پاک را بازی کرد؛ اما باید بهای سنگینی بدهی و رفتن هاشمیان، همین بهای سنگین بود.

متأسفانه موضوع دلالی در فوتبال ایران، اتفاق قابل کتمانی نیست و همگان از زدوبندهای مالی در جریان خرید و نقل و انتقال بازیکنان و مربیان و…، خبر دارند؛ اما کسی نمی‌خواهد خودش را به دردسر بیاندازد و لاجرم، از کنار آن می‌گذرد. اما، وحید هرگز نخواست که باج بدهد و بماند. او رفت تا به همگان اثبات شود که این فوتبال باید برای پاک شدن از حرف و حدیث‌هایی که پشت سرش می‌زنند؛ به مردانی چون وحید هاشمیان نیاز دارد. او می‌تواند در فوتبال ایران بماند و پیروز شود؛ اما لازم است که حمایت شود. این حمایت باید از سوی فوتبالی‌ها و رسانه‌ها و مدیران باشگاهی و…، باشد. سخت است که بخواهی تنهایی به جنگ دلالان فوتبال بروی و پیروز شوی.

وحید تنها بود و رفت. اما، میراث او برای همیشه در افکار اهالی فوتبال به یادگار خواهد ماند.

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حبیب احسنی پور