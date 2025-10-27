درمانی: هفته پدافند غیرعامل در آستارا آغاز شد

علی درمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته پدافند غیرعامل، گفت: پدافند غیرعامل تنها مختص نهادهای نظامی نیست و همه دستگاه‌ها، نهادها و مردم باید در مسیر افزایش آمادگی و تاب‌آوری در برابر تهدیدات مشارکت فعال داشته باشند.

درمانی با اشاره به شعار هفته پدافند غیرعامل، «پدافند غیرعامل، تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی»، افزود: این هفته فرصتی است تا سطح آگاهی عمومی و آمادگی تخصصی جامعه در برابر تهدیدات نوین افزایش یابد و زیرساخت‌ها مقاوم‌تر شوند.

وی به برنامه‌های شاخص هفته در شهرستان اشاره کرد و گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها، رزمایش پدافند غیرعامل در مدارس و کارخانه آرد، مانور نانوایی‌های دوگانه‌سوز، نشست تخصصی مدیران دستگاه‌های اجرایی، کارگاه‌های آموزشی در حوزه بیماری‌های مشترک انسان و دام، مانور دیزل ژنراتورها، تمرین مقابله با نفوذ و اطفای حریق در مراکز حیاتی از جمله برنامه‌ها است.

فرماندار آستارا افزود: آگاهی‌بخشی به نسل جوان، تمرین‌های عملی و هماهنگی بین دستگاه‌ها از ارکان اصلی موفقیت در حوزه پدافند غیرعامل محسوب می‌شوند.

وی تأکید کرد: پدافند غیرعامل یک ضرورت ملی است و مشارکت همه‌جانبه مردم، نهادها و دستگاه‌ها در اجرای این برنامه‌ها، ضامن امنیت و پایداری اجتماعی خواهد بود.

هفته پدافند غیرعامل از ۵ تا ۱۲ آبان‌ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود و شهرستان آستارا با مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی، آموزشی و خدماتی، برنامه‌های متنوعی را در این زمینه اجرا می‌کند.