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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۴

سهرابی: ۲۰ کیلومتر راه روستایی در خراسان جنوبی احداث شد

سهرابی: ۲۰ کیلومتر راه روستایی در خراسان جنوبی احداث شد

بیرجند- معاون فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری ۲۰ کیلومتر راه روستایی در سطح استان احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سهرابی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: خراسان جنوبی دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی بوده که در حال حاضر پنج هزار و ۹۷۵ کیلومتر آن آسفالت شده است.

وی با بیان اینکه راه دسترسی مناسب به روستاها موجب توسعه بیش از پیش می‌شود، افزود: از ابتدای انتقال وظایف احداث راه روستایی به این اداره کل، ۳۵۳ کیلومتر راه روستایی در استان خراسان جنوبی اجرا شده است.

سهرابی اظهار داشت: با تکمیل و احداث ۲۰ کیلومتر راه روستایی در هفت ماهه سال جاری، تعداد ۹ روستا با ۲۹۷ خانوار روستایی در استان از راه آسفالته مناسب بهره مند شده‌اند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: توجه به راه‌های روستایی می‌تواند زمینه ارتباطات با مراکز شهرها و همچنین آبادانی این مناطق را فراهم کند تا مسیر کشور برای دستیابی به توسعه پایدار را هموار کند که همواره در اولویت است.

کد مطلب 6635846

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