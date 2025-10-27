سهرابی: ۲۰ کیلومتر راه روستایی در خراسان جنوبی احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سهرابی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: خراسان جنوبی دارای ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی بوده که در حال حاضر پنج هزار و ۹۷۵ کیلومتر آن آسفالت شده است.

وی با بیان اینکه راه دسترسی مناسب به روستاها موجب توسعه بیش از پیش می‌شود، افزود: از ابتدای انتقال وظایف احداث راه روستایی به این اداره کل، ۳۵۳ کیلومتر راه روستایی در استان خراسان جنوبی اجرا شده است.

سهرابی اظهار داشت: با تکمیل و احداث ۲۰ کیلومتر راه روستایی در هفت ماهه سال جاری، تعداد ۹ روستا با ۲۹۷ خانوار روستایی در استان از راه آسفالته مناسب بهره مند شده‌اند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: توجه به راه‌های روستایی می‌تواند زمینه ارتباطات با مراکز شهرها و همچنین آبادانی این مناطق را فراهم کند تا مسیر کشور برای دستیابی به توسعه پایدار را هموار کند که همواره در اولویت است.