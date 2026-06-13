به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول فلاح زاده بعدازظهر شنبه در نشست خبری سامانه فواد در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: ویژگی اصلی و متمایز سامانه فواد، تمرکز بر نحوه و کیفیت ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی و عدم ورود به ماهیت خدمات است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۴۶۴۰ خدمت شناسه‌دار در نظام اداری کشور توسط دستگاه‌های مختلف به مردم ارائه می‌شود.

فلاح زاده تصریح کرد: سامانه فواد بدون ورود به ماهیت خدمات، صرفاً بر کیفیت، نحوه ارائه و فرآیند خدمت‌رسانی تمرکز دارد و آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: در خدماتی مانند وام ازدواج و فرزندآوری، سامانه فواد به ماهیت و میزان وام ورود نمی‌کند و صرفاً فرآیند ثبت‌نام، نحوه ارائه خدمت و عملکرد سامانه‌ها را بررسی می‌کند.

معاون مرکز ملی بازرسی و فوریت های اداری کشور تاکید کرد: در شاخص‌های مورد تأکید، سامانه فواد صرفاً به کیفیت و نحوه ارائه خدمت، از جمله اختلالات سامانه‌ای، رسیدگی می‌کند.

وی افزود: در صورت اعتراض به اصل خدمت، مانند میزان یا عدم تخصیص وام، موضوع ماهیتی بوده و باید از طریق مراجع تخصصی و قانونی رسیدگی شود.

فلاح زاده بیان کرد: در صورت تأخیر غیرقانونی و طولانی در ارائه خدمت، این موضوع در چارچوب رسیدگی سامانه فواد قرار می‌گیرد.