خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: حرفه پرستاری، آن‌چنان که از نامش برمی‌آید، فراتر از یک شغل، «پرستاری‌کردن» از جان‌ها و «عیادت» از دردهای بشری است، در استان لرستان، جامعه پرستاری باوجود تمامی چالش‌های معیشتی و ساختاری، همچنان با عشق و تعبّدی مثال‌زدنی، پاسدار سلامت مردم این دیار است.

لبخندی که خستگی را از تن بیرون می‌آورد

یک پرستار بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سختی‌ها و زیبایی‌های حرفه پرستاری، گفت: گاهی یک لبخند رضایت‌بخش از سوی بیمار، پس از روزها تحمل درد و درمان، می‌تواند تمام خستگی ناشی از چندین شیفت کاری طاقت‌فرسا را از تن ما بیرون کند.

وی با تأکید بر اینکه عشق به انسان‌ها و خدمت‌رسانی، محرک اصلی پرستاران در ادامه این مسیر پرچالش است، اظهار داشت: بی‌تردید، حرفه پرستاری با همه دشواری‌ها و خستگی‌هایش، زمانی که در کنار عشق به همنوع و ایثار برای نجات جان انسان‌ها قرار می‌گیرد، معنا و ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد و این عشق به این کار و احترام به این لباس سفید است که همچون چراغی راهنمای ما را روشن نگه می‌دارد.

وی در ادامه با تشریح ابعاد مختلف این حرفه، عنوان کرد: پرستاری تنها یک شغل نیست، بلکه تلفیقی است از مهربانی و عطوفت انسانی در کنار دانش تخصصی، مهارت‌های بالینی و تجربه‌های گران‌بها؛ این چهار رکن در کنار یکدیگر هستند که یک پرستار را توانمند می‌سازند تا در سخت‌ترین شرایط، بتواند امیدبخش و نجات‌بخش باشد.

پرستاری فراتر از یک شغل است

یک پرستار دیگر در شهرستان خرم‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، احساس عمیق خود در لحظه بهبودی بیماران را این‌گونه توصیف کرد: زمانی که چشم‌انداز سلامتی را در چهره یک بیمار می‌بینم و او را می‌بینم که سلامت خود را بازمی‌یابد، آنگاه احساس شادی و افتخاری به من دست می‌دهد که گویی تمام هستی به من لبخند می‌زند.

وی با بیان اینکه حرفه پرستاری فراتر از یک شغل، تجلی‌گاه عشق، صبر و فداکاری است، افزود: در این مسیر سخت اما پرثمر، ما پرستاران، حضرت زینب (س) را به‌عنوان اسوه و الگوی کامل زندگی و کاری خود می‌دانیم. ایثار، استواری در برابر سختی‌ها و خدمت‌رسانی به انسان‌ها در سخت‌ترین شرایط، درس‌هایی است که از آن حضرت برای ما به‌یادگارمانده است.

این پرستار با تأکید بر تبعیت از این الگوی بزرگ، تصریح کرد: سیره و روش حضرت زینب (س) برای ما چراغ راهی است تا با عشق و تعهد بیشتر، به رسالت خطیر خود در عرصه سلامت عمل کنیم.

چالش‌ها و دغدغه‌های قشر پرستار

یک پرستار بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چالش‌ها و دغدغه‌های قشر پرستار در استان لرستان، اولویت اصلی خود در حرفه پرستاری را این‌گونه تشریح کرد: به‌عنوان یک پرستار، تمام هم‌وغم من این است که بیمارم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، سلامتی ازدست‌رفته خود را بازیابد و شاهد بهبودی و لبخند رضایت بر لبانش باشم.

وی در ادامه با انتقال دغدغه‌های صنفی این قشر به مسئولان، تأکید کرد: در مقابل این تعهد و ایثار، پرستاران از متولیان و مسئولان ذی‌ربط در حوزه سلامت، انتظار دارند که با عزمی جزم و اقداماتی عملی‌تر و سریع‌تر، برای رفع مشکلات پایه‌ای و معیشتی این قشر زحمت‌کش گام بردارند.

این پرستار خرم‌آبادی در تشریح دقیق‌تر این خواسته‌ها به خبرنگار مهر بیان داشت: در این راستا، قشر پرستار به طور مشخص و فوری، انتظار دارد مسائل مربوط به مبالغ کم تعرفه‌های خدمات پرستاری، پرداخت به‌موقع و کامل فوق‌العاده خاص، و همچنین ترمیم ساختار حقوق و دستمزد باتوجه‌به شرایط سخت‌کاری و تورم موجود، مورد رسیدگی جدی و فوری قرار گیرد.

استخدام پرستاران جدید در لرستان

جلال‌الدین امیری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی جامعه پرستاری این استان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای ۱۰ نوبت پرداخت پرسنلی در طی ۱۰ ماه گذشته خبر داد.

وی با اشاره به تلاش این دانشگاه برای رفع چالش‌های مالی، عنوان کرد: تلاش کرده‌ایم پرداخت‌های مرتبط با حوزه پرستاری را به صورت منظم و در بازه‌های ماهیانه انجام دهیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه با اعلام یک اقدام زیرساختی مهم، افزود: در راستای تقویت نیروی انسانی و خدمات‌رسانی، در حوزه استخدام پرستاران اقدام بسیار بزرگی صورت گرفته است؛ به طوری که ۳۸ درصد به ظرفیت تخت‌های بیمارستانی استان افزوده شده است.

امیری در توضیح این دستاورد تصریح کرد: این افزایش ظرفیت، عملاً و بدون نیاز به افتتاح هیچ بیمارستان جدیدی محقق شده و ما موفق شده‌ایم ۹۷۴ تخت جدید را به ظرفیت استان اضافه و اعلام کنیم که این افزایش تخت، به‌طور مستقیم، به صدور مجوز برای استخدام نیروی پرستاری قابل توجهی منجر خواهد شد.

خدمت ۳۹۰۰ پرستار لرستانی به بیماران

خدیجه حیدری‌زاده، مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت نیروی انسانی پرستاری در استان، اظهار داشت: در حال حاضر در سطح استان لرستان و در ۱۷ بیمارستان دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی، در مجموع سه هزار و ۹۵۵ نفر کادر پرستاری مشغول به خدمت‌رسانی هستند.

وی در توضیح بیشتر این آمار عنوان کرد: این آمار ارائه‌شده، تمامی پرسنل پرستاری، از جمله پرستاران تخصصی اتاق عمل و بیهوشی را نیز در بر می‌گیرد.

حیدری‌زاده در ادامه با اشاره به برنامه‌های مدون آموزشی برای ارتقای سطح کیفی خدمات، تأکید کرد: در راستای ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌های پرستاری و به روزرسانی دانش همکاران، سالانه حداقل ۸۰ ساعت آموزش تخصصی و کاربردی، متناسب با نیازها و حیطه فعالیت هر بخش، برای پرستاران استان برگزار می‌شود.

بنابراین گزارش، آنچه از جمع‌بندی سخنان پرستاران فداکار و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی لرستان برمی‌آید، حکایت از واقعیتی دوگانه دارد، از یک سو، جامعه پرستاری با قلب‌هایی مالامال از عشق و تعهد، در سخت‌ترین شرایط، سنگ صبر به سینه می‌زند و نور امید را در چشمان بیماران روشن نگه می‌دارد، از سوی دیگر، مسئولان با اشاره به اقداماتی چون افزایش ۳۸ درصدی تخت‌های بیمارستانی، برنامه‌های آموزشی مستمر و تلاش برای منظم‌سازی پرداخت‌ها، وعده بهبود شرایط داده‌اند.

بااین‌حال، به نظر می‌رسد حل کامل معضلات این قشر زحمت‌کش، نیازمند عزمی ملی و اقداماتی فراتر از وعده‌هاست. آینده نظام سلامت لرستان در گروی آن است که میان فداکاری بی‌ادعای پرستاران و پاسخگویی مسئولان، توازنی پایدار برقرار شود، توازنی که در سایه آن، هم لبخند رضایت بر لبان پرستاران بنشیند و هم سلامت مردم، با آرامش خاطر بیشتری در این خطه محقق شود.