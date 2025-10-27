رسانه آلبانی: آسانی متخصص ضربه پنالتی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر موفق شد با ۳ گل فجرسپاسی را شکست دهد تا آبی‌ها با ۱۳ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به آلومینیوم در صدر جدول قرار گیرند. یاسر آسانی وینگر آلبانیایی استقلال برای سومین بازی متوالی موفق شد برای استقلال گلزنی کند تا با ۴ گل زده در لیگ برتر بهترین بازیکن استقلال از این حیث باشد.

آسانی همچنین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ هم موفق شده یکبار برای استقلال گلزنی کند. سایت «informim» آلبانی در رابطه با درخشش آسانی در پیراهن استقلال نوشت: پس از گلزنی روز چهارشنبه در لیگ قهرمانان آسیا ۲، یاسر آسانی روز یکشنبه نیز برای تیم استقلال ایران گلزنی کرد.

آسانی تاکنون در این فصل برای استقلال ۵ گل به ثمر رسانده است. این مهاجم ملی‌پوش که تابستان گذشته به تیم جدیدش پیوست، حالا به یک متخصص ضربات پنالتی تبدیل شده است.

روز یکشنبه، این بازیکن مقدونی در برد ۳ بر صفر استقلال مقابل فجرسپاسی در هفته هشتم لیگ برتر ایران بار دیگر گلزنی کرد. او در دقیقه ۴۲ از روی نقطه پنالتی گل اول تیمش را زد و در فاصله چهار روز مجدداً موفق شد دروازه حریف را باز کند.

گلزنی آسانی با استقبال هواداران و تشویق‌های پرشور همراه بود، این گل پنجمین گل ۳۱ ساله با تیم جدیدش بود و او را به یک نقطه مرجع در خط حمله استقلال تبدیل کرد.