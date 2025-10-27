نگاهی به عملکرد دو تیم در لیگ برتر؛ آمار به سود فجر نتیجه برای استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر و در خانه فجرسپاسی موفق شد این تیم را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد تا شاگردان ریکاردو ساپینتو با یک بازی بیشتر نسبت به تراکتور و تفاضل گل بهتر نسبت به آلومینیوم صدرنشین این مسابقات شوند و استقلال پس از ۵۲۱ روز بار دیگر بر سکوی نخست جدول قرار گرفت.

تیم فوتبال استقلال در دیدار مقابل فجرسپاسی آمار برتری از خود به جا گذاشت و توانست با نمایش هجومی، عملکرد مؤثرتری نسبت به حریف شیرازی‌اش داشته باشد.

در این دیدار استقلال ۳ گل به ثمر رساند و عدد ۲.۳۷ را در شاخص «امید گل» (xG) به ثبت رساند، در حالی‌که شاگردان پیروز قربانی در فجرسپاسی با وجود حملات متعدد تنها به عدد ۰.۹۷ در این شاخص دست یافتند.

آبی‌پوشان ۹ شوت به سمت دروازه حریف داشتند که ۴ مورد از آن در چارچوب بود، در مقابل فجرسپاسی ۱۴ بار اقدام به شوت‌زنی کرد که تنها ۴ ضربه در چارچوب قرار گرفت.

در بخش مالکیت توپ، فجرسپاسی با ۵۴.۴ درصد نسبت به استقلال با ۴۵.۶ درصد برتری داشت و همچنین تعداد پاس‌های بیشتری به ثبت رساند (۴۷۹ پاس در برابر ۳۶۵ پاس). شاگردان قربانی دقت پاس بالاتری نیز داشتند و با ۸۴.۶ درصد در مقابل ۷۷ درصد استقلال در این شاخص برتر بودند.

در زمینه خطا و انضباط تیمی، استقلال ۲۰ خطا مرتکب شد و دو بازیکن این تیم کارت زرد گرفتند، در حالی که فجرسپاسی تنها ۷ خطا داشت و همانند استقلال دو کارت زرد دریافت کرد. هیچ‌یک از دو تیم بازیکن اخراجی نداشتند.

در نبردهای تن‌به‌تن نیز فجرسپاسی با موفقیت ۵۶.۱ درصدی عملکرد بهتری نسبت به استقلال با ۴۳.۹ درصد داشت. شاگردان ساپینتو با وجود آمار پایین‌تر در مالکیت توپ و برخی شاخص‌های آماری نسبت به میزبان، با انسجام تیمی بالا و بازی هوشمندانه توانستند سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست آورند.