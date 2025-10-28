وینگر استقلال بازی های مرحله گروهی در آسیا را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در هفته سوم رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ رو در روی الوحدات اردن قرار گرفت که این بازی با برتری یک بر صفر شاگردان ریکاردو ساپینتو به پایان رسید. در این بازی علیرضا کوشکی در نیمه دوم با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد.

در همین رابطه کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا آرای خود را اعلام کرد که به شرح زیر است:

علیرضا کوشکی به مدت سه مسابقه محروم شد که شامل یک مسابقه محرومیت خودکار ناشی از اخراج او در دیدار استقلال ایران مقابل الوحدات اردن در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ نیز می‌شود.

محرومیت سه مسابقه‌ای باید در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دو ۲۰۲۵/۲۶ به شرح زیر سپری شود:

* الوحدات (اردن) مقابل استقلال ایران در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۵.

* استقلال ایران مقابل الوصل امارات در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵.

* المحرق بحرین مقابل استقلال ایران در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵.

به علیرضا کوشکی دستور داده شده است که مبلغ ۱,۵۰۰ دلار آمریکا مطابق با ماده ۴.۱.۲ بخشنامه انضباطی لیگ قهرمانان آسیا دو ۲۰۲۵/۲۶ پرداخت کند.

این جریمه باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم و مطابق با ماده ۱۱.۳ آئین‌نامه انضباطی و اخلاقی AFC پرداخت شود.

لازم به ذکر است، روزبه چشمی و منیر الحدادی که پس از دیدار استقلال با الوصل در مصاحبه بعد از مسابقه شرکت نکردند نیز باید هر کدام پنج هزار دلار جریمه دهند. باشگاه استقلال نیز به همین دلیل باید جریمه ۵ هزار دلاری پرداخت کند.