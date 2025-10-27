مهمترین اتفاق در هفته هشتم لیگ برتر/ برکناری پاداش سرمربی تیم برنده!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم لیگ برتر فوتبال یکی از جذاب‌ترین و پرگل‌ترین هفته‌های این فصل بود؛ هفته‌ای که در آن مدعیان اصلی قدرت خود را به رخ کشیدند، داوران و VAR در چند بازی تأثیرگذار ظاهر شدند و نیمکت پرسپولیس شاهد یکی از عجیب‌ترین اتفاقات هفته بود.

پیروزی تلخ پرسپولیس و وداع ناگهانی با هاشمیان

پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر ذوب‌آهن اصفهان را شکست دهد؛ بردی که می‌توانست برای سرخ‌ها نقطه بازگشت به آرامش باشد، اما سرنوشت دیگری رقم خورد. چند ساعت پس از پایان بازی پنجشنبه گذشته، خبر کنار گذاشته شدن وحید هاشمیان از سرمربیگری دهان به دهان چرخید تا پیروزی مقابل ذوب‌آهن برای او به یکی از تلخ‌ترین لحظات دوران مربیگری‌اش تبدیل شود.

پرسپولیس حالا دوباره اوسمار ویه‌را سرمربی برزیلی پیشین خود را به عنوان جانشین هاشمیان انتخاب کرد تا مسیر را با او ادامه دهد. بنابراین فصل برای هاشمیان در پرسپولیس تنها ۸ هفته طول کشید که ۱۱ امتیاز برای سرخ‌ها جمع کرد تا تیمش در پایان هفته هشتم در رتبه هفتم قرار بگیرد.

طوفان پنج‌گله تراکتور در سیرجان هم یقه گرفت

تراکتور تبریز در یکی از دیدارهای چشمگیر این هفته، با نتیجه خیره‌کننده ۵ بر صفر گل‌گهر سیرجان را در خانه شکست داد. شاگردان دراگان اسکوچیچ در حالی این نتیجه را رقم زدند که چند روز پیش نیز در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا مقابل شارجه امارات نمایشی مشابه داشتند و با برتری قاطع، نشان دادند در اوج آمادگی قرار دارند. نمایش منسجم و هجومی تراکتور حالا این تیم را به یکی از مدعیان جدی قهرمانی تبدیل کرده است تا نشان دهد می‌خواهد بار دیگر از عنوان قهرمانی فصل گذشته خود دفاع کند.

موتور روشن استقلال در شیراز

استقلال تهران در دیداری تماشایی و پرتحرک، موفق شد ۳ بر صفر فجرسپاسی شیراز را در خانه حریف شکست دهد. شاگردان ریکاردو ساپینتو با ارائه بازی روان و پرانرژی در ورزشگاه پاری شیراز نشان دادند که پس از هفته‌های ابتدایی پرنوسان، حالا موتور تیم به خوبی روشن شده است. این برد پرگل نه‌تنها استقلال را در جمع مدعیان نگه داشت، بلکه روحیه تیم را پیش از دیدارهای حساس آینده به‌طور چشمگیری افزایش داد.

VAR در نقش قاضی اصلی بازی پر حرف و حدیث

در یکی از بازی‌های پرحاشیه هفته، چادرملو اردکان در خانه با نتیجه ۲ بر ۱ خیبر خرم‌آباد را شکست داد؛ اما قهرمان واقعی این دیدار شاید نه بازیکنان، بلکه سیستم VAR بود! این سیستم در جریان بازی سه اشتباه محرز سیدرضا مهدوی داور مسابقه را به خوبی تشخیص داد تا عدالت در نتیجه مسابقه رعایت شود.

خروج کامل سپاهان از بحران

سپاهان آخرین بازی هفته را توانست با نتیجه ۲ بر یک به سود خود کند. شاگردان محرم نویدکیا در ورزشگاه نقش جهان توانستند پیکان را شکست دهند تا دیگر خبری از بحران نتیجه‌گیری در این تیم نباشد. این در حالی است که پیکان همچنان در سراشیبی سقوط قرار دهد و تنها ۷ امتیاز از ۸ بازی گرفته است تا شاگردان سعید دقیقی به رتبه سیزدهم جدول سقوط کنند.

در مجموع، هفته هشتم لیگ برتر از نظر تعداد گل‌ها و هیجان یکی از پرگل‌ترین و مهیج‌ترین هفته‌های فصل بود. تیم‌های بالای جدول اختلاف امتیاز کمی با یکدیگر دارند و رقابت در صدر به‌شدت فشرده است.

نتایج هفته هشتم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:

* چادرملو اردکان ۲ - خیبر خرم آباد یک

* آلومینیوم اراک صفر - مس رفسنجان صفر

* ملوان بندرانزلی ۲ - استقلال خوزستان یک

* پرسپولیس تهران ۲- ذوب‌آهن اصفهان صفر

* فولاد خوزستان صفر - شمس‌آذر قزوین صفر

* گل گهر سیرجان صفر - تراکتور تبریز صفر

* فجرسپاسی شیراز صفر - استقلال تهران صفر

* سپاهان اصفهان ۲ - پیکان تهران یک