به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر دوشنبه در آئین آغاز طراحی و ساخت نخستین هواپیمای مسافربری و باربری شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)، این رخداد را گامی بزرگ در مسیر اقتدار علمی، صنعتی و فناورانه کشور توصیف کرد و گفت: پروژه ساخت هواپیمای ملی، نشانه‌ای روشن از توان نخبگان ایرانی برای درخشش در حوزه فناوری‌های پیچیده جهانی است.

جمالی‌نژاد با تأکید بر اهمیت ملی این طرح افزود: ساخت هواپیمای مسافربری ایرانی به معنای رهایی از وابستگی فناورانه و آغاز ورود ایران به زنجیره جهانی استانداردهای هوایی (EASA/ICAO) است.

وی تصریح کرد: هسا قلب تپنده صنعت هوایی کشور است و مأموریتی تاریخی برای تحول در حمل‌ونقل هوایی ایران را آغاز کرده است.

استاندار اصفهان این پروژه را مصداق عملی شعار «جهش تولید دانش‌بنیان» دانست و افزود: با حمایت کامل استان از طرح‌های فناورانه، اصفهان می‌تواند به مرکز هماهنگی صنعت هوایی ایران تبدیل شود.

به‌گفته وی طراحی بومی موتور، اویونیک، بدنه و سامانه‌های پروازی اولویت اصلی پروژه است و دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، مالک‌اشتر و پارک علم و فناوری باید در این مسیر پشتیبان علمی آن باشند.

لزوم ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه فناوری‌های مکمل

استاندار اصفهان از ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه فناوری‌های مکمل خبر داد و گفت: مرکز نوآوری صنایع هوایی در جوار کارخانه هسا به پشتیبانی از استارت‌آپ‌های هوافضا و جوانان متخصص اختصاص خواهد یافت.

جمالی‌نژاد همچنین پروژه ساخت هواپیمای ملی را «موتور محرک جدید رشد اقتصادی» استان عنوان کرد و گفت: این طرح زمینه‌ساز اشتغال پایدار صدها متخصص و موجب شکل‌گیری خوشه صنعتی هوافضا در اطراف اصفهان خواهد شد.

وی تصریح کرد: استانداری با تشکیل ستاد پشتیبانی پروژه هواپیمای مسافربری و همکاری وزارت دفاع، وزارت صنعت و سازمان هواپیمایی کشوری، روند صدور مجوزها، تأمین زیرساخت و انرژی را تسهیل خواهد کرد.

استاندار اصفهان با قدردانی از مهندسان و پژوهشگران هسا گفت: این پروژه حاصل ایمان، دانش و غیرت ایرانی است و باید با همدلی ملی تا تحقق «رؤیای پرواز ملی» دنبال شود.

وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد مرکز آزمون و گواهی‌سازی هواپیما در اصفهان، تدوین نقشه صادرات فناوری هوایی و تولید نسل دوم هواپیماهای سبک و منطقه‌ای خبر داد و افزود: تقویت دیپلماسی صنعتی و فناورانه استان در سطح منطقه و جهان از اولویت‌های مسیر توسعه آینده خواهد بود.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: پیام این طرح روشن است؛ ما می‌توانیم، اگر باور، دانش و مدیریت جهادی در کنار هم قرار گیرد. اصفهان امروز بار دیگر به نماد پیشرفت، دانش و خودباوری ملی تبدیل شده است.