  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۶ آبان ۱۴۰۴، ۹:۲۶

ملیت در قاب هویت فطری، نگاهی به مسئله ایرانی گری

ملیت در قاب هویت فطری، نگاهی به مسئله ایرانی گری

نشست علمی «ملیت در قاب هویت فطری» از سلسله نشست‌های «مسئله ایرانی گری، ملیت و دیانت» روز چهارشنبه هفتم آبان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «ملیت در قاب هویت فطری» از سلسله نشست‌های «مسئله ایرانی گری، ملیت و دیانت» به همت گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با مشارکت خانه علوم انسانی ایران به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

در این نشست محسن ردادیان، مهدی جمشیدی و آزاده محمودیان سخنرانی می‌کنند.

نشست روز چهارشنبه هفتم آبان ماه از ساعت ۱۴ در تالار ایوان شمس به صورت حضوری برگزار خواهد شد. این نشست به صورت مجازی و از طریق لینک https://skyroom.online/ch/iict/farhang قابل مشاهده است.

کد مطلب 6636152
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها