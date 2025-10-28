ملیت در قاب هویت فطری، نگاهی به مسئله ایرانی گری

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «ملیت در قاب هویت فطری» از سلسله نشست‌های «مسئله ایرانی گری، ملیت و دیانت» به همت گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با مشارکت خانه علوم انسانی ایران به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

در این نشست محسن ردادیان، مهدی جمشیدی و آزاده محمودیان سخنرانی می‌کنند.

نشست روز چهارشنبه هفتم آبان ماه از ساعت ۱۴ در تالار ایوان شمس به صورت حضوری برگزار خواهد شد. این نشست به صورت مجازی و از طریق لینک https://skyroom.online/ch/iict/farhang قابل مشاهده است.