سهمیه ویژه ایثارگران برای حج تمتع فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر علی‌نژاد، مدیرکل امور ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن تشکر از فراهم شدن این فرصت برای ارائه توضیحات، اظهار داشت: خدمات حج در راستای تسهیل حضور ایثارگران در این فریضه الهی انجام می‌شود و بنیاد به عنوان متولی سفر برای عزیزان ایثارگر، در حوزه اداره کل ورزشی و اردویی سیاست‌هایی اتخاذ کرده که حضور آنان در حج تسهیل شود.

وی افزود: بر اساس قانون خدمات جامعه ایثارگران، ۵ تا ۱۰ درصد از سهمیه حجاج کشور به ایثارگران اختصاص دارد و در طول سال‌های اخیر حدود پنج تا شش درصد از این سهمیه‌ها جذب شده و ایثارگران عزیز به حج تمتع اعزام شده‌اند.

مدیرکل امور ورزشی و اردویی بنیاد ادامه داد: سهمیه‌ها بر اساس جمعیت ایثارگران هر استان به صورت منظم توزیع می‌شود و در صورت عدم جذب کامل توسط برخی استان‌ها، سهمیه‌ها به استان‌های دیگر منتقل می‌شوند تا عدالت در توزیع رعایت شود.

وی در خصوص کاروان‌های ویژه توضیح داد: این کاروان‌ها شامل جانبازان قطع نخاع، قطع عضو یا روشندل هستند و خدمات ویژه‌ای به آن‌ها ارائه می‌شود تا با شرایط خاص جسمانی‌شان هماهنگ باشد. انتخاب اعضای کاروان ویژه توسط بنیاد و در قالب شورای حج انجام می‌شود و شامل خدمات پزشکی، مدیریت کاروان و روحانی است.

وی گفت: تمام سهمیه‌های اختصاصی ایثارگران رایگان نیست، بلکه بر اساس نرخ سالانه کاروان، وجه مربوطه پرداخت می‌شود و فلسفه حج تمتع اقتضا می‌کند که زائر از استطاعت مالی برخوردار باشد.

علی‌نژاد درباره سامانه نظارت بر ثبت‌نام‌ها بیان کرد: اولین سامانه متمرکز ثبت‌نام حج، با سازمان حج و زیارت و ثبت احوال در ارتباط است و از ثبت‌نام‌های تکراری جلوگیری می‌کند. همچنین شورای حج بنیاد شهید امور ایثارگران بر روند ثبت‌نام‌ها و رسیدگی به اعتراضات نظارت دارد.

وی با تاکید بر اهمیت حضور ایثارگران در کاروان‌های ویژه گفت: از منظر فرهنگی و تبلیغی، حضور ایثارگران با شرایط خاص در حج باعث اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت می‌شود و برنامه‌های صدا و سیما نیز پوشش این سفرها را انجام می‌دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بزرگترین رضایت ما در حوزه حج تمتع زمانی است که شاهد اعزام ایثارگران و جانبازان عزیز کشور به مکه و مدینه باشیم و تمام تلاش ما این است که با وجود محدودیت‌های موجود، بهترین خدمت را به این عزیزان ارائه کنیم.