راه اندازی «پرستارسرا» برای پرستاران شهرستانی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل قیداری، روز دوشنبه پنجم آبان ۱۴۰۴، در آئین بزرگداشت مقام پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با عنوان «آئینه‌های مهر» که در تالار امام خمینی (ره) دانشکده پزشکی برگزار شد، با بیان اینکه جامعه سلامت کشور در همه آزمون‌ها موفق و سربلند بوده است، گفت: کمتر قشری به اندازه تیم سلامت و به ویژه پرستاران در بحران‌ها و سختی‌ها یار کشور بوده است.

وی، هدف و رسالت والای پرستاری را حفظ و ارتقای سلامت، کاهش رنج بیماران و پیشگیری از ناتوانی دانست و افزود: پرستاران در طول فعالیت خود با چالش‌هایی نظیر استرس و تنش در محیط کار به دلایل مختلفی همچون درک متفاوت بیمار و همراه بیمار از وضعیت، سطح تحصیلات متنوع کادر درمان و تنوع فعالیت‌ها مواجه هستند.

قیداری ادامه داد: علاوه بر این موارد، پرستاران با برقراری ارتباط با بیماران خود، نسبت به درد آنها حساس و از رنج کشیدن آنها متأثر می‌شوند. این موضوع تنش‌های روانی برای پرستاران به همراه دارد. همچنین کم خوابی، شیفت‌های طولانی و شیفت شب، استرس و فشار عصبی ناشی از کار کردن را افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: کادر پرستاری از نیروهای فنی و دقیق بیمارستان‌ها هستند و با افتخار، جامعه سلامت کشور در همه آزمون‌ها موفق و سربلند بوده است. در بحران کرونا که حتی فرزند از والدین خود دوری می‌کرد، پرستاران پای کار ایستادند؛ هیچ قشری به اندازه تیم سلامت به ویژه پرستاران نمی‌تواند ادعا کند در بحران‌ها و سختی‌ها یار کشور بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر ضرورت ایجاد فضای مطلوب و برقراری ارتباط مؤثر با همکاران، ایجاد فرصت یادگیری و ارتقای شغلی، ترویج فرهنگ قدردانی از پرستاران و توجه بیشتر به معیشت پرستاران تاکید و تصریح کرد: هیئت رئیسه دانشگاه همواره دغدغه معیشت پرستاران را دارد، در همین راستا سعی شده پرداختی کارانه‌ها بروز باشد و حقوق به موقع پرداخت شود.

وی ضمن بیان درخواست خود مبنی بر جدی‌تر گرفتن ثبت خدمات پرستاری در بیمارستان‌ها، اظهار کرد: درصد قابل توجهی از خدمات ارائه شده، ثبت نمی‌شود و همین موضوع موجب کاهش درآمد بیمارستان‌ها می‌شود.

قیداری از طرح پیشنهاد کاهش مالیات کادر درمان و راه اندازی پانسیون پرستاری یا پرستارسرا برای پرستارانی که از شهرهای دیگر به پایتخت می‌آیند، خبر داد.

وی در ادامه پرستاری را کار دلی خواند و گفت: این شغل با اعداد و چارچوب‌های اداری ارتباطی ندارد، پرستار باید از شغل خود لذت ببرد و مجموعه درمانی را همچون خانواده خود بداند.

قیداری با تاکید بر اینکه حقوق مادی و معنوی پرستاران به گردن ماست، اظهار کرد: پرستاری یک شغل مهارتی و نیازمند علم است. مهمترین مهارت در دنیای امروز مهارت ارتباط است؛ پرستاران باید مهارت گفت‌گو و ارتباط مؤثر با بیماران را در خود تقویت کنند.

به روزرسانی پرداختی‌ها

رضا زندی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در این مراسم ضمن تقدیر از زحمت بی دریغ پرستاران، به ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بالغ بر ۶۰ درصد خدمات بهداشتی و درمانی آن دوران را در استان تهران ارائه داد.

وی ادامه داد: افزایش مراجعه به بیمارستان‌های دانشگاه و ازدحام جمعیت در شمال شرق استان تهران موجب شد ارائه خدمات بیش از پیش ادامه داشته باشد.

زندی تصریح کرد: زحمت واقعی را کادر بیمارستان و پرستاران می‌کشند و ما همیشه قدردان این افراد هستیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از تسهیل ردیف سرپرستار و سوپروایزرها، به روزرسانی پرداختی کارانه‌ها و توسعه امکانات رفاهی پرستاران خبر داد.

نقش پرستاران در جنگ ۱۲ روزه

فروغ مولا مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار به عملکرد درخشان کادر پرستاری در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: آمادگی بیمارستان‌ها برای استمرار خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی و اورژانسی، انتقال فعال مصدومان، تعیین تکلیف بیماران و تأمین نیروی تخصصی در شرایط بحران از اصول پدافند غیرعامل است.

وی ضمن ارائه توضیح مختصری از نحوه مدیریت بحران در حوزه پرستاری، عنوان کرد: برنامه‌ریزی، استقرار تریاژ در نزدیک‌ترین محل به ورودی بیمارستان، ایجاد میز خدمت، شناسایی تجهیزات مورد نیاز، نظارت بر کیفیت خدمت‌رسانی و مدیریت افزایش مراجعه‌ها از جمله اقدامات گسترده‌ای بود که در حوزه پرستاری رقم خورد.

به گفته مولا، حضور مستمر مدیران و مسئولان ارشد در بیمارستان‌ها به افزایش دلگرمی و حفظ سلامت روان پرستاران کمک بسیاری کرد.

وی با تاکید بر حضور درخشان کادر پرستاری در بحران‌های مختلف، خواستار رسیدگی به مطالبات و حل مسائل آنان شد.