حل مشکل کمبود پرستار مرد در قم؛ شاید وقتی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله با فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زینب(س) که به عنوان روز پرستار نامگذاری شده است، برای مدتی از مقام پرستار، مشکلات آنها و کمبودهایی که در این خصوص وجود دارد صحبت هایی به میان می آید و البته در مواردی مسئولان قول هایی هم می دهند که بخش زیادی از آنها پس از مدتی به دست فراموشی سپرده می شود.



در مراسم گرامیداشت روز پرستار سال گذشته بود که رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری استان قم در مراسمی به همین مناسب در کنار بیان مشکلات صنف پرستاران، به بیان مسئله کمبود نیروی پرستار مرد در قم اشاره کرد.



رضا جعفری در آن مراسم مطرح کرد که با وجود برگزاری آزمون استخدامی 23 هزار پرستار در کشور، ما هنوز در استان قم با کمبود نیروی پرستار مرد مواجه هستیم.



وی در ادامه یادآور شد: در کشور ما که یک کشور اسلامی است باید به جایی برسیم که پرستار مرد از بیماران مرد و پرستار زن از بیماران زن پرستاری کند.

اما انگار با گذشت یک سال از آن روز نه تنها کمبود نیروی پرستار مرد در قم رفع نشده است، حتی رسیدن به این آرمان که پرستاران زن بر بالین بیماران خانم و پرستاران مرد بر بالین بیماران آقا حاضر شوند نیز دور از دسترس به نظر می رسد.



برگزاری مراسم روز پرستار امسال و بیان مشکل تکراری کمبود پرستار مرد



شاهد این مدعا نیز سخنان رضا جعفری، رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری استان قم است که در مراسم روز پرستار امسال، بار دیگر مطرح می کند که کمبود نیروی پرستار مشکلی است که در کل کشور مشاهده می‌شود و این موضوع در قم با کمبود نیروهای پرستار مرد پررنگ تر است.



وی عدم ارائه خدمات مناسب به بیماران را نیز به علت کمبود نیرو به خصوص پرستاران مرد می داند و در نظر گرفتن سهمیه بیشتر در کنکور برای پذیرش پرستار مرد، استفاده از نخبگان پرستاری در سطوح مختلف مدیریتی و ایجاد انگیزه برای پرستاران مرد را به عنوان پیشنهاداتی در راستای حل این مشکل بیان می کند.



کار پرستاران در دو جا برخلاف قانون ارتقا بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت



نائب رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این کمبود نیروی پرستار در استان بیان داشت: در حال حاضر به دلیل کمبود نیروی پرستار، پرستاران ما در دو جا و در بیمارستان های دولتی و خصوصی کار می‌کنند که این بر خلاف قانون ارتقا بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت است.

ولی الله صمدی با اشاره به اینکه بر اساس قانون پرستاران باید در یک بیمارستان و در یکی از بخش های دولتی یا خصوصی کار کنند، اضافه کرد: در شرایط فعلی با توجه به کمبود نیروی مرد و نیاز استان، در بخش مردان نیز از پرستار خانم استفاده می شود.



وی با بیان این که این موضوع هم باعث نارضایتی خانواده پرستاران و هم مردم و بیماران شده است، یادآور شد: به خصوص در شهر مذهبی مثل قم باید شرایط به گونه ای باشد که از نیروی پرستار مرد و زن در جای خود استفاده شود.



مردان انگیزه کمتری برای ورود به حرفه پرستاری دارند



نائب رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان قم با اشاره به این که علاوه بر این در برخی از بخش ها مثل اورژانس جاده ای باید حتما از نیروی پرستار مرد استفاده شود، اظهار داشت: اما در حال حاضر به دلایلی از جمله حقوق کم و سختی کار، مردان انگیزه کمتری برای ورود به این شغل و یا ادامه آن را دارند و بعد از فارغ التحصیلی در رشته پرستاری جذب شغل های دیگر می شوند.



وی ادامه داد: مسئله دیگر این است که مردان بعد از اتمام تحصیلات خود باید به خدمت سربازی اعزام شوند و به این ترتیب بخشی از نیروهای پرستار مرد در پادگان ها و یا بیمارستان ارتش به کار گرفته می شوند.

ظرفیت دانشگاه ها برای پذیرش دانشجوی مرد در رشته پرستاری کم است



صمدی پائین بودن ظرفیت پذیرش دانشجوی مرد در رشته پرستاری در دانشگاه ها را یکی دیگر از علل کمبود نیروی پرستار مرد در استان ذکر کرد و گفت: دانشگاه آزاد واحد قم صد در صد ظرفیت خود را دانشجوی پرستار زن پذیرش می کند و در دانشگاه های دولتی نیز ظرفیت پذیرش دانشجوی مرد به زن در این رشته 20 به 80 است.



ضریب مشخصی بین میزان پذیرش پرستار و تخت های مراکز درمانی در قم تعریف نشده است



مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه با بیان این که ضریب مشخصی میان میزان پذیرش نیروی پرستار و تخت های مراکز درمانی در سطح استان تعریف نشده است، تصریح کرد: ما برای پاسخ به نیاز مردم تخت های جدید و تخصصی را در قم ایجاد کرده ایم اما متناسب با افزایش این تعداد تخت ها نیروی پرستار نداریم.



وی اضافه کرد: برای مثال طی یک سال گذشته چند بخش تخصصی و ویژه در بیمارستان شهید بهشتی قم راه اندازی شده اما این بیمارستان با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است و در حالی که این بیمارستان به حداقل 600 نیرو در تمام گروه های پرستاری شامل پرستار، ماما، بهیار، تکنسین اتاق عمل، بیهوشی و ... نیاز دارد تنها مجوز جذب 155 نیرو به این بیمارستان داده شده است.



صمدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: این کمبود نیروی پرستار باعث شده تا به علت نیاز شدید، پرستاران در شیفت های فشرده کاری، به انجام فعالیت بپردازند و این موجب خستگی آنان و افزایش ضریب خطا در کار می شود.

شیفت های زیاد کاری ضریب خطای پرستاران را افزایش می دهد



وی با تاکید بر این که در حرفه حساس پرستاری باید ضریب خطا به صفر برسد، یادآور شد: خطا و کوچکترین اشتباه در این حرفه ممکن است به طولانی شدن مدت درمان، افزایش هزینه ها، نارضایتی و حتی نقض عضو و مرگ بیمار منجر شود.



نائب رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان قم افزود: همچنین خستگی ناشی از کار زیاد باعث می شود که پرستاران بی حوصله و عصبی شوند که این مسئله بیماران و خانواده های آنان را ناراضی می کند و این اصلا مورد قبول و خواست ما نیست.



به هر روی در کنار دیگر مشکلات صنف پرستاران، شیفت های فشرده کاری نیز از جمله دغدغه پرستاران است که مسائل زیادی را هم برای آنان و خانواده هایشان و هم برای مردم به وجود آورده است.



در کنار این، کمبود نیروی پرستار مرد در قم نیز مسئله مهمی است که باید با توجه به مواردی از جمله افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پرستار مرد در دانشگاه ها و ایجاد و تقویت انگیزه مردان برای ورود به این رشته، مسئولان مربوطه در صدد رفع آن برآیند تا انشاء الله در مراسم روز پرستار سال آینده باز شاهد بیان این مشکل تکراری نباشیم.



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الهام رحیمی