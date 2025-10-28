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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

آیت‌الله شعبانی موثقی: صبر خانواده‌های شهدا، تجلی زنده روح زینبی است

آیت‌الله شعبانی موثقی: صبر خانواده‌های شهدا، تجلی زنده روح زینبی است

همدان – نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تجلیل از صبر و روح بزرگ خانواده‌های شهدا گفت: آنچه در وجود پدران و مادران شهید مشاهده می‌شود، جلوه‌ای زنده از صبر و استقامت حضرت زینب(س) است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی بعدازظهر سه‌شنبه در مراسم تجلیل از شهدای اقتدار جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی ۱۲ روزه با اشاره به عظمت روحی خانواده‌های شهدا اظهار کرد: در طول تاریخ از صبر و استقامت حضرت زینب (س) بسیار شنیده‌ایم اما آنچه در وجود خانواده‌های معظم شهدا دیده می‌شود، تجلی زنده و درخشان همان صبر زینبی است.

وی با بیان خاطره‌ای از دیدار با خانواده‌های شهدا افزود: گاهی در محضر پدر و مادری قرار می‌گیریم که تنها فرزند خود را در راه اسلام فدا کرده‌اند؛ وقتی سخنان آنان را می‌شنویم، روحی الهی و عظیم در کلامشان موج می‌زند و انسان در برابر این بزرگی احساس کوچکی می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تأکید بر اینکه این روح بزرگ، ریشه در ایمان و اخلاص دارد، گفت: خانواده‌های شهدا به حقیقت در مسیر حضرت زینب (س) گام نهاده‌اند و زبان و نگاهشان نشان از اتصال به خداوند دارد.

وی ادامه داد: امروز همه ما، چه مسئولان و چه نیروهای مسلح، در کنار خانواده‌های شهدا ایستاده‌ایم و خود را خادم آنان می‌دانیم؛ خدمت به خانواده‌های شهدا، خدمت به ارزش‌های الهی و انقلابی است.

آیت‌الله شعبانی موثقی با اشاره به برکات خون شهدا تصریح کرد: یکی از نشانه‌های ماندگاری خون شهیدان این است که دشمن با وجود همه نقشه‌های خصمانه، دیگر جرأت ورود به عرصه نبرد را ندارد و این امنیت و آرامش، نتیجه مستقیم ایثار شهیدان است.

وی افزود: در استان همدان، نیروهای مسلح با وجود تفاوت در لباس‌ها و سازمان‌ها، با وحدت و انسجامی مثال‌زدنی در کنار یکدیگر ایستاده‌اند؛ این انسجام اجتماعی نمونه‌ای از بلوغ انقلابی و وفاداری به آرمان‌های شهداست.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در پایان از برگزارکنندگان این آئین قدردانی کرد و حضور پرشور مردم را نشانه احترام به شهدا و خانواده‌های آنان دانست و گفت: امیدواریم خداوند با دستان رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، مسیر خون شهدا را به ظهور صاحب اصلی انقلاب منتهی سازد.

کد مطلب 6637577

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