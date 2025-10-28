به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی بعدازظهر سهشنبه در مراسم تجلیل از شهدای اقتدار جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی ۱۲ روزه با اشاره به عظمت روحی خانوادههای شهدا اظهار کرد: در طول تاریخ از صبر و استقامت حضرت زینب (س) بسیار شنیدهایم اما آنچه در وجود خانوادههای معظم شهدا دیده میشود، تجلی زنده و درخشان همان صبر زینبی است.
وی با بیان خاطرهای از دیدار با خانوادههای شهدا افزود: گاهی در محضر پدر و مادری قرار میگیریم که تنها فرزند خود را در راه اسلام فدا کردهاند؛ وقتی سخنان آنان را میشنویم، روحی الهی و عظیم در کلامشان موج میزند و انسان در برابر این بزرگی احساس کوچکی میکند.
نماینده ولیفقیه در استان همدان با تأکید بر اینکه این روح بزرگ، ریشه در ایمان و اخلاص دارد، گفت: خانوادههای شهدا به حقیقت در مسیر حضرت زینب (س) گام نهادهاند و زبان و نگاهشان نشان از اتصال به خداوند دارد.
وی ادامه داد: امروز همه ما، چه مسئولان و چه نیروهای مسلح، در کنار خانوادههای شهدا ایستادهایم و خود را خادم آنان میدانیم؛ خدمت به خانوادههای شهدا، خدمت به ارزشهای الهی و انقلابی است.
آیتالله شعبانی موثقی با اشاره به برکات خون شهدا تصریح کرد: یکی از نشانههای ماندگاری خون شهیدان این است که دشمن با وجود همه نقشههای خصمانه، دیگر جرأت ورود به عرصه نبرد را ندارد و این امنیت و آرامش، نتیجه مستقیم ایثار شهیدان است.
وی افزود: در استان همدان، نیروهای مسلح با وجود تفاوت در لباسها و سازمانها، با وحدت و انسجامی مثالزدنی در کنار یکدیگر ایستادهاند؛ این انسجام اجتماعی نمونهای از بلوغ انقلابی و وفاداری به آرمانهای شهداست.
نماینده ولیفقیه در استان همدان در پایان از برگزارکنندگان این آئین قدردانی کرد و حضور پرشور مردم را نشانه احترام به شهدا و خانوادههای آنان دانست و گفت: امیدواریم خداوند با دستان رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی)، مسیر خون شهدا را به ظهور صاحب اصلی انقلاب منتهی سازد.
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