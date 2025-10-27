تجلیل شهردار منطقه ۱۲ تهران از پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س)، اسوه صبر و ایثار، و گرامیداشت روز پرستار، محمد آئینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران، با حضور در کلینیک منطقه ۱۲ و بیمارستان‌های امیر اعلم و شفا یحیاییان، از مقام والای پرستاران این مراکز درمانی تجلیل کرد.

در این دیدارها که با حضور جمعی از مدیران شهری و مسئولان درمانی برگزار شد، شهردار منطقه ۱۲ با اهدای لوح سپاس، شاخه گل و هدایای نمادین، ضمن تبریک این روز فرخنده، از تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران در خدمت‌رسانی به بیماران و ارتقای سلامت عمومی جامعه قدردانی کرد.

محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران در سخنانی با اشاره به نقش بی‌بدیل پرستاران در نظام سلامت کشور گفت: پرستاران، نماد ایثار و انسان‌دوستی هستند. آنان در سخت‌ترین شرایط، از جمله دوران همه‌گیری کرونا، با جان‌فشانی و فداکاری در کنار بیماران ایستادند و آرامش را به خانواده‌ها بازگرداندند و روز پرستار فرصتی است برای تجلیل از این قشر شریف و زحمت‌کش که همواره در خط مقدم سلامت جامعه قرار دارند.

وی همچنین افزود: حضرت زینب (س) با صبر و استقامت خود در واقعه کربلا، الگویی جاودانه برای همه پرستاران است. امروز نیز پرستاران ما با الهام از آن بانوی بزرگوار، در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارند.

در ادامه این مراسم، پرستاران حاضر با ابراز خوشحالی از این توجه و قدردانی، تأکید کردند که چنین اقدامات حمایتی و معنوی، انگیزه آنان را برای ادامه خدمت‌رسانی با کیفیت و روحیه‌ای مضاعف افزایش می‌دهد.

این برنامه در فضایی صمیمی و معنوی برگزار شد و با استقبال گرم کادر درمانی همراه بود. شهردار منطقه ۱۲ در پایان، بر استمرار حمایت‌های شهرداری از مراکز درمانی و تقویت زیرساخت‌های سلامت در منطقه تأکید کرد.