آغاز چندین پروژه استراتژیک آبرسانی و فاضلاب در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید موسوی روز یکشنبه ضمن قدردانی از هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، اظهار داشت: مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از نخستین مدیران ارشد دولتی بودند که پس از طرح دغدغه‌های مردم، شخصاً به مراغه سفر کرده و به‌صورت میدانی روند پروژه‌های آبرسانی را پیگیری کردند؛ این حضور و جدیت ایشان در پیگیری امور، نقش مهمی در حل مشکلات شبکه آب شرب و تسریع در اجرای طرح‌ها داشته است.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر با اشاره به رفع مشکل فشار آب شهرک امام حسن مجتبی (ع) افزود: با پیگیری‌ها و همراهی مجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و اهتمام مدیرعامل آبفای استان، این مشکل که سال‌ها موجب گلایه شهروندان بود، برطرف شده و شرایط تأمین آب در منطقه به‌طور محسوسی بهبود یافته است.

وی در ادامه با اشاره به موضوع فاضلاب روستایی شهرستان گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از مشکلات فاضلاب روستاهای منطقه مرتفع شده و در زمینه احقاق حق فاضلاب روستایی نیز اقدامات مؤثری از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و آبفای استان صورت گرفته است که موجب رضایت‌مندی مردم و دهیاری‌ها شده است.

موسوی همچنین از آغاز چندین پروژه استراتژیک آبرسانی و فاضلاب در شهرستان خبر داد و تأکید کرد: این طرح‌ها گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های حیاتی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم شریف مراغه و عجب‌شیر به شمار می‌روند.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی، خواستار تداوم این همکاری‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های در دست اقدام شد.

این تقدیر به‌منظور قدردانی از برگزاری جلسات مستمر نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر با مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در دفتر مدیرعامل، پیگیری مؤثر موضوعات مرتبط با پروژه‌های آبرسانی و فاضلاب شهری و روستایی، احقاق حق فاضلاب روستاها، و نیز همکاری و تلاش مدیرعامل آبفای مراغه در برطرف‌سازی مشکلات زیرساختی شهرستان صورت گرفت.