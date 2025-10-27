روایتی از مرز، خطر و ایستادگی مرزبانان در «کد ۱۳۳»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای اثر، فیلم نیمهبلند «کد ۱۳۳» به تهیهکنندگی و کارگردانی امید برزگر با محوریت مرزبانی و درگیری میان نیروهای نظامی با گروهکهای نفوذی در نقطه صفر مرزی شمال غرب کشور ساخته شده است.
همزمان با نمایش فیلم، تهیهکننده پروژه، پویشی مردمی برای حمایت از خانواده زندانیان استان مازندران به راه انداخته است.
در خلاصه داستان «کد ۱۳۳» آمده است: یک تیم، یک مأموریت و هزار خطر پشت هر نفس؛ فیلمی از دل شمال با داستانی از مرز شمالغرب کشور.
در این فیلم جمعی از بازیگران شناختهشده از جمله علیرام نورایی، سید جواد هاشمی، انوش معظمی، امید برزگر، دانیال عباسی، نوید خدام عباسی، مجتبی برومندیان، محمد دامچی، علیرضا مهراد، سید عرفان حسینی، امیرحسین عباسزاده و امیرحسین رحیمی حضور دارند. آوان دلدار نیز بازیگر نقش کودک این فیلم است.
دیگر عوامل فیلم عبارتند از: نویسنده: محمدحسین گودرزی، مشاور فیلمنامه: خسرو نقیبی، مجری طرح: موسسه هنری امید، جانشین تهیهکننده: دانیال عباسی، طراح اکشن، مدیر تصویربرداری و مدیر جلوههای ویژه: امیر اکبرپور برنجی، صدابردار: بابک نیازی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: محمود نجفی، مدیر تولید: معین خانزمانی، جانشین تولید: مهدی خانزمانی، طراح گریم: پژمان بیوک، طراح صحنه: قاسم زارعی، طراح لباس: ملیکا عمیدی، تدوین، اصلاح رنگ و نور و صداگذاری: محمود نجفی، آهنگساز: هادی احمدی، منشی صحنه: علیرضا مهرادمنش، تصویربردار هوایی: سهیل قبادی، عکاس و فیلمبردار پشتصحنه: حسین خدارتی، مشاور رسانهای: مریم قربانینیا.
اکران عمومی فیلم نیمهبلند «کد ۱۳۳» از ۲۶ آبان ۱۴۰۴ در سینماهای استان مازندران آغاز میشود و بلیت آن از طریق سایت ایراناجرا به نشانی اینترنتی iranejra.com قابل تهیه است.
پخش جهانی فیلم «کد ۱۳۳» بر عهده شرکت پارسسین است.
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