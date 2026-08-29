به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه آمریکا به آمریکایی‌ها در مورد ناآرامی‌های احتمالی در اوکراین هشدار داده است.

طبق اطلاعیه به‌روز شده‌ای که در وب‌سایت این وزارتخانه منتشر شد، وزارت امور خارجه آمریکا همچنان به شهروندان آمریکایی توصیه می‌کند که به دلیل خصومت‌های جاری از سفر به اوکراین خودداری کنند و اعلام کرد که تهدید «ناآرامی‌های مدنی» را در میان عوامل خطر قرار می‌دهد.

این سند توضیح می‌دهد که این به بی‌ثباتی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، مذهبی ویا قومی اشاره دارد که می‌تواند منجر به خشونت، تحولات بزرگ و یا خطرات امنیتی شود.