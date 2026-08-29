به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیانمهر در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع و گزارش چند فقره سرقت از مشاعات ساختمان‌ها و داخل خودرو در سطح خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

شناسایی و دستگیری سارقان

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی و بررسی سرنخ‌های موجود، موفق به شناسایی سه سارق شدند و پس از هماهنگی‌های لازم، متهمان را در عملیات‌های جداگانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد ادامه داد: متهمان پس از دستگیری و در جریان تحقیقات پلیسی، به ۱۴ فقره سرقت از مشاعات ساختمان‌ها و محتویات داخل خودرو اعتراف کردند.

تأکید پلیس بر رعایت نکات ایمنی

سرهنگ کیانمهر با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی برای طی مراحل قانونی، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، زمینه پیشگیری از وقوع سرقت را فراهم کنند.

وی همچنین تأکید کرد: شهروندان از قرار دادن وسایل و اشیای باارزش در داخل خودرو خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به مأموران اطلاع دهند.