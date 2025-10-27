به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر دوشنبه در نشست اعضای ستاد برگزاری همایش تفسیر تسنیم و نکوداشت علامه جوادی آملی در استان، تأکید کرد: تفسیر تسنیم، همان «المیزان امروز» است که باید به‌طور ویژه معرفی و ترویج شود تا همگان، به ویژه نسل جوان و نوجوان، با این اثر عظیم آشنا شوند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه آیت‌الله جوادی آملی در عرصه تفسیر قرآن، گفت: «این تفسیر ارزشمند از افتخارات استان مازندران است و باید در سطوح ملی و فراملی به‌طور گسترده معرفی و ترویج شود.»

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین خواستار برگزاری همایشی با سطح بالای استانی و حضور شخصیت‌های علمی، حوزوی و دانشگاهی در این رویداد شد و بر لزوم تعامل بیشتر حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: در آینده‌ای نزدیک، دیداری با آیت‌الله جوادی آملی ترتیب داده شود تا پیام ایشان در این همایش برای مخاطبان قرائت شود.

این مسئول همچنین به تجلیل از تفسیر تسنیم در همایش ملی قم اشاره کرد و گفت: «تفسیر تسنیم حاصل ۴۰ سال تلاش علمی آیت‌الله جوادی آملی است و مقام معظم رهبری نیز آن را همانند تفسیر المیزان در زمان کنونی می‌دانند.»

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان بر اهمیت هم‌افزایی و همکاری تمامی نهادها و دستگاه‌ها برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این همایش تأکید کرد.