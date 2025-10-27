به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری بعد از ظهر دوشنبه به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار با حضور در اورژانس بیمارستان رازی، ضمن اهدای شاخه گل و خدا قوت گفتن، روز پرستار را به پرستاران تبریک گفتند و از زحمات آنان قدردانی کردند.

در ادامه فرماندار رشت در مراسم گرامیداشت روز پرستار با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از تلاش‌ها و ایثار پرستاران در حفظ سلامت جامعه قدردانی کرد.

میرغضنفری با بیان اینکه پرستاری از مقدس‌ترین مشاغل انسانی است، اظهار کرد: پرستاران در خط مقدم نظام سلامت ایستاده‌اند و در سخت‌ترین شرایط، با لبخند و صبوری، آرامش را به بیماران هدیه می‌دهند. دوران کرونا نشان داد که سلامت جامعه بدون تعهد و فداکاری این قشر امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به خاطره‌ای از دوران مسئولیت خود در لاهیجان در زمان شیوع کرونا افزود: یکی از پرستاران با وجود ابتلای پدرش به بیماری، به دلیل مسئولیتش در بخش پرستاری، بیمارستان را ترک نکرد. متأسفانه پدرش فوت کرد، اما او با روحیه‌ای مثال‌زدنی در کنار بیماران ماند. این اتفاق برای من نماد واقعی ایثار در حرفه پرستاری است.

فرماندار رشت با تأکید بر اینکه رفتار انسانی و متین پرستاران قابل ستایش است، ادامه داد: در بسیاری از موارد، پرستاران با بیماران و همراهان آنان با حوصله و مهربانی رفتار می‌کنند، حتی زمانی که شرایط روحی مردم مناسب نیست. این منش اخلاقی سرمایه‌ای بزرگ برای جامعه پزشکی کشور است.

میرغضنفری در ادامه خواستار توجه بیشتر به معیشت و منزلت پرستاران شد و افزود: هرچند از نظر مادی شاید نتوانیم پاسخگوی همه زحمات این قشر شریف باشیم، اما باید با تصمیمات مدیریتی و نگاه حمایتی، زمینه ارتقای جایگاه شغلی و رفاهی پرستاران را فراهم کنیم. آینده نظام سلامت در گرو حفظ انگیزه و رضایت پرستاران است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قدردان زحمات پرستاران هستیم و امیدواریم با همدلی مجموعه مدیریتی و دانشگاه علوم پزشکی، شاهد بهبود وضعیت کاری و رفاهی این قشر تلاشگر باشیم. پرستاران در همه بحران‌ها در کنار مردم بوده‌اند و شایسته‌ترین عنوان برای آنان، قهرمانان بی‌ادعاست.