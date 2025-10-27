پیکر پدر شهیدان «سعیدی نجات» در مشهد تشییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مرحوم سعیدی نجات عصر دوشنبه از حسینیه پیروان دین نبوی تا حرم مطهر رضوی تشییع و پس از اقامه نماز به امامت آیت الله سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد، پیکر این معلم شهید پرور و انقلابی در صحن آزادی حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

براساس اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران برادران شهید «محمد ابراهیم و محمد اسماعیل سعیدی نجات» در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۳۹ و ۲۰ فروردین ۱۳۴۲ در مشهد متولد شدند و در ۲۴ اسفند ۱۳۶۳ و ۲۲ اسفند ۱۳۶۳ در جزیره مجنون به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

همچنین تولیت آستان قدس رضوی ضمن حضور در اقامه نماز بر پیکر مرحوم سعیدی با انتشار پیام تسلیتی اظهار کرد: درگذشت ابوالشهیدین مرحوم حاج احمد سعیدی نجات، خادم با اخلاص حضرت رضا (ع) موجب تأثّر شد.

آیت الله احمد مروی افزود: آن فقید سعید عمر شریف خویش را در مسیر توسعه فعالیت‌های قرآنی و دینی، تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی و خدمت مخلصانه در بارگاه منور رضوی سپری کرد و با ایمان راسخ، اخلاص در عمل و روحیه مجاهدت‌گر خود، منشأ آثار ماندگار دینی و تربیتی شد.

وی اضافه کرد: ایشان از خانواده‌های مؤمن و ایثارگر بود که در راه اسلام و انقلاب اسلامی، فرزندان خود را در زمره شهیدان راه حق تقدیم کرد و نامی نیک از خود در دفتر مجاهدان راه خدا بر جای گذاشت.