مسیر ورده–برغان به صورت موقت مسدود می شود

حسن کوه‌فلاح بخشدار بخش چندار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: به‌منظور اجرای عملیات تعریض و بهسازی پل ورودی روستای سیاهکران، مسیر سه‌راهی ورده به سمت برغان روز سه‌شنبه ۶ آبان ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر به‌صورت موقت مسدود خواهد شد.

وی با اشاره به‌ضرورت انجام این پروژه، اظهار داشت: این اقدام در راستای افزایش ایمنی تردد و رفع مشکلات زیرساختی مسیر انجام می‌شود و از شهروندان و رانندگان درخواست می‌شود در این بازه زمانی از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

بخشدار چندار از همراهی و صبوری اهالی و مسافران این محور قدردانی کرد و گفت: هماهنگی‌های لازم برای کاهش اختلال در تردد انجام‌شده است و تلاش می‌شود پروژه در کوتاه‌ترین زمان به پایان برسد.