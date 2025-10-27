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۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۴۰

مسیر ورده–برغان به صورت موقت مسدود می شود

مسیر ورده–برغان به صورت موقت مسدود می شود

ساوجبلاغ - مسیر سه‌راهی ورده به سمت برغان در بخش چندار فردا به دلیل اجرای عملیات عمرانی و تعریض پل ورودی روستای سیاهکران برای مدت دو ساعت مسدود می‌شود.

حسن کوه‌فلاح بخشدار بخش چندار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: به‌منظور اجرای عملیات تعریض و بهسازی پل ورودی روستای سیاهکران، مسیر سه‌راهی ورده به سمت برغان روز سه‌شنبه ۶ آبان ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر به‌صورت موقت مسدود خواهد شد.

وی با اشاره به‌ضرورت انجام این پروژه، اظهار داشت: این اقدام در راستای افزایش ایمنی تردد و رفع مشکلات زیرساختی مسیر انجام می‌شود و از شهروندان و رانندگان درخواست می‌شود در این بازه زمانی از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

بخشدار چندار از همراهی و صبوری اهالی و مسافران این محور قدردانی کرد و گفت: هماهنگی‌های لازم برای کاهش اختلال در تردد انجام‌شده است و تلاش می‌شود پروژه در کوتاه‌ترین زمان به پایان برسد.

کد مطلب 6636528

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