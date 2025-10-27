به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی دوشنبه شب در نشست کمیته نمایشگاهی شهرستان گناوه افزود: برپایی این جشنواره در روستای مال قاید که از روستاهای گردشگری شهرستان با ظرفیت‌های خوبی از جمله ساحل و طبیعت بکر است، فرصت مطلوبی برای ارائه استعدادها و پتانسیل‌های موجود در روستا است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه بیان کرد: جشنواره یادشده توسط بخش خصوصی و با همکاری دهیاری و شورای اسلامی روستای مال قاید و هماهنگی‌های لازم و پس از اخذ مصوبه کمیته نمایشگاهی برگزار خواهد شد.

سراجی ادامه داد: برپایی این جشنواره بستر مناسبی برای جذب گردشگران و آشنایی بیشتر مردم با صنایع دستی و هنر و توانمندی‌های این منطقه فراهم می‌کند و یک رویداد اقتصادی و فرهنگی خوب را رقم می‌زند.

وی خاطرنشان کرد: قیمت اقلام و کالاها در این جشنواره باید ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار عرضه و همه مسائل امنیتی، بهداشتی و شئونات اسلامی با جدیت و حساسیت خاصی رعایت شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه اظهار کرد: نشست کمیته نمایشگاهی با هدف تسهیل گری و کمک به افرادی که توانمند، تولیدکننده و کارآفرین هستند و همچنین رونق بخشی به اقتصاد منطقه برگزار می‌شود.