  1. استانها
  2. بوشهر
۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۵۰

جشنواره دستاوردهای بومی و محلی در روستای مال قاید برپا می‌شود

جشنواره دستاوردهای بومی و محلی در روستای مال قاید برپا می‌شود

بوشهر- معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه گفت: جشنواره دستاوردهای بومی و محلی در روستای گردشگری مال قاید این شهرستان در تاریخ ۲۵ آبانماه جاری برپا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی دوشنبه شب در نشست کمیته نمایشگاهی شهرستان گناوه افزود: برپایی این جشنواره در روستای مال قاید که از روستاهای گردشگری شهرستان با ظرفیت‌های خوبی از جمله ساحل و طبیعت بکر است، فرصت مطلوبی برای ارائه استعدادها و پتانسیل‌های موجود در روستا است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه بیان کرد: جشنواره یادشده توسط بخش خصوصی و با همکاری دهیاری و شورای اسلامی روستای مال قاید و هماهنگی‌های لازم و پس از اخذ مصوبه کمیته نمایشگاهی برگزار خواهد شد.

سراجی ادامه داد: برپایی این جشنواره بستر مناسبی برای جذب گردشگران و آشنایی بیشتر مردم با صنایع دستی و هنر و توانمندی‌های این منطقه فراهم می‌کند و یک رویداد اقتصادی و فرهنگی خوب را رقم می‌زند.

وی خاطرنشان کرد: قیمت اقلام و کالاها در این جشنواره باید ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار عرضه و همه مسائل امنیتی، بهداشتی و شئونات اسلامی با جدیت و حساسیت خاصی رعایت شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه اظهار کرد: نشست کمیته نمایشگاهی با هدف تسهیل گری و کمک به افرادی که توانمند، تولیدکننده و کارآفرین هستند و همچنین رونق بخشی به اقتصاد منطقه برگزار می‌شود.

کد مطلب 6636611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها