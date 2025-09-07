برپایی نمایشگاه بدون مجوز در گناوه ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده سراجی صبح یکشنبه در نشست کمیته نمایشگاهی شهرستان گناوه اظهار کرد: در این نشست مصوب می‌شود بدون هماهنگی و مجوزهای لازم و تصمیم اعضای کمیته مربوطه در فرمانداری، برپایی نمایشگاه ممنوع است.

وی افزود: بازرسان در زمان برپایی نمایشگاه در سطح شهر به وظایف خود عمل و از نزدیک بازدید انجام دهند و نتیجه را به فرمانداری اعلام کنند.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه گفت: یکی از نکات مهم در زمان برپایی نمایشگاه‌ها، عرضه اقلام و کالاهای تولید داخل و با قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از بازار آزاد است که باید توسط بازرسان رصد شود.

وی، ارائه محصول باکیفیت و رعایت بهداشت و ایجاد نظم و بر قراری امنیت و همچنین رعایت موارد ایمنی مثل وجود کپسول آتشنشانی و… را از دیگر نکات مهم در برپایی نمایشگاه عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گناوه بیان کرد: این نشست با هدف برپایی نمایشگاه جهت رضایتمندی مردم و تسهیل در خرید نوشت افزار و دیگر اقلام مورد نیاز به مناسبت فرا رسیدن فصل بازگشایی مدارس تشکیل شده است.