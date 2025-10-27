به گزارش خبرنگار مهر، بامداد سهشنبه ششم آبانماه ۱۴۰۴ زمینلرزهای به بزرگی ۳.۴ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) حوالی شهر فرخی در شرق استان اصفهان را لرزاند.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه ساعت ۰۱:۰۹ بامداد در عمق ۱۴ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۳.۷۶ درجه عرض شمالی و ۵۴.۹۳ درجه طول شرقی به وقوع پیوست.
کانون این زلزله در ۹ کیلومتری فرخی، ۱۴ کیلومتری خور و ۵۳ کیلومتری چوپانان از توابع استان اصفهان ثبت شده است.
همچنین نزدیکترین مراکز استان به محل وقوع زمینلرزه، شهرهای یزد در فاصله ۲۱۴ کیلومتری و سمنان در فاصله ۲۴۷ کیلومتری هستند.
تا لحظه تنظیم این خبر، گزارشی از خسارتهای احتمالی این زمینلرزه دریافت نشده است.
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