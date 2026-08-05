به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، نخستین زمین‌لرزه ساعت ۰۱:۲۸ بامداد چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، با بزرگی ۲.۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، شهر یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

این زمین‌لرزه در موقعیت جغرافیایی ۳۰.۶۴۶ درجه عرض شمالی و ۵۱.۸۱۹ درجه طول شرقی به ثبت رسیده است.

دومین زمین‌لرزه نیز ساعت ۰۱:۴۲ بامداد، با بزرگی ۴.۰ ریشتر در عمق ۶ کیلومتری زمین در محدوده یاسوج رخ داد.

بر اساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری، مختصات این زمین‌لرزه ۳۰.۶۵۱ درجه عرض شمالی و ۵۱.۷۲۳ درجه طول شرقی ثبت شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این دو زمین‌لرزه منتشر نشده و بررسی وضعیت مناطق توسط دستگاه‌های مسئول ادامه دارد.