به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، نخستین زمینلرزه ساعت ۰۱:۲۸ بامداد چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، با بزرگی ۲.۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، شهر یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.
این زمینلرزه در موقعیت جغرافیایی ۳۰.۶۴۶ درجه عرض شمالی و ۵۱.۸۱۹ درجه طول شرقی به ثبت رسیده است.
دومین زمینلرزه نیز ساعت ۰۱:۴۲ بامداد، با بزرگی ۴.۰ ریشتر در عمق ۶ کیلومتری زمین در محدوده یاسوج رخ داد.
بر اساس گزارش مرکز لرزهنگاری، مختصات این زمینلرزه ۳۰.۶۵۱ درجه عرض شمالی و ۵۱.۷۲۳ درجه طول شرقی ثبت شده است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این دو زمینلرزه منتشر نشده و بررسی وضعیت مناطق توسط دستگاههای مسئول ادامه دارد.
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