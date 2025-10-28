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۶ آبان ۱۴۰۴، ۳:۳۲

جولان صهیونیست‌ها در جنوب سوریه

جولان صهیونیست‌ها در جنوب سوریه

رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز به خاک سوریه، بار دیگر به منطقه‌ای از این کشور یورش برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع محلی در القنیطره سوریه گزارش دادند که یک گشت نیروهای اشغالگر اسرائیل بار دیگر از سمت خان ارنبه به‌سوی تل احمر در حومه القنیطره در جنوب سوریه پیشروی کردند.

بر اساس این گزارش‌ها، چهار تانک رژیم اشغالگر اسرائیل نیز وارد روستای اوفانیا در حومه شمالی القنیطره شدند.

همچنین نیروهای اشغالگر اسرائیل به روستای «کوم محیرس» در حومه میانی القنیطره یورش بردند.

این نیروها در مسیر جاده دمشق- القنیطره و در نزدیکی تقاطع روستای کوم محیرس، یک ایست بازرسی ایجاد کرده و اقدام به بازرسی از شهروندان سوری کرده‌اند.

کد مطلب 6636677

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