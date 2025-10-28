میهن پرست: احتمال بارندگی در دهه سوم آبان در ایلام وجود دارد

مجتبی میهن‌پرست در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار داشت: الگوهای فعلی نشان‌دهنده پایداری نسبی در جو استان هستند و در بازه امروز و فردا پدیده مهمی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی ادامه داد: با این حال بر اساس گرادیان فشاری موجود انتظار می‌رود در پاره‌ای از مناطق، وزش باد نسبتاً شدید به‌ویژه در نوار مرزی استان رخ دهد.

وی افزود: از نظر دمایی، امروز نسبت به روز گذشته حدود سه درجه کاهش دما را شاهد بودیم، اما از فردا و روزهای آتی دما به‌صورت تدریجی یک تا دو درجه افزایش خواهد یافت. این تغییرات را می‌توان در قالب نوسانات دمایی طبیعی فصل دانست و وضعیت دما و سایر پارامترهای جوی را تقریباً در حالت عادی ارزیابی کرد.

کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت بارندگی‌ها در هفته جاری تصریح کرد: در کوتاه‌مدت بر اساس داده‌های فعلی، نشانه‌ای از بارش قابل‌توجه در سطح استان مشاهده نمی‌شود، اما احتمال وقوع بارش برای اواخر دهه دوم و همچنین دهه سوم آبان وجود دارد و سامانه‌های بارشی در این بازه ممکن است مناطق مختلف استان را تحت تأثیر قرار دهند.

میهن‌پرست در پایان ضمن توصیه به کشاورزان و فعالان بخش‌های عمرانی تاکید کرد: در شرایط کنونی با توجه به وزش باد در مناطق مرزی و شرق استان، لازم است تمهیدات لازم برای حفاظت از تأسیسات سبک و محصولات زراعی در برابر بادهای لحظه‌ای اتخاذ شود.